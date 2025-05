O São Paulo enfrenta o Libertad pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS. Até o momento, foram vendidos mais de 37 mil ingressos. A tendência é de casa cheia.

Se o Tricolor vencer, garante sua classificação para a próxima fase da competição. Líder do grupo D, com dez pontos, está na frente do Libertado (7), Talleres (4) e Alianza Lima (1). Os dois primeiros colocados se classificam, mas além disso, o São Paulo também briga pela melhor classificação mundial.

Como de costume, as vendas são feitas pela internet, pelo site spfcticket.net. Estão esgotados os ingressos da Arquibancada Sul e Oeste.

São Paulo enfrenta o Libertad no MorumBIS (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja valores de ingressos para São Paulo x Libertad

ARQUIBANCADAS

Norte Oreo (Setor Popular): R$ 75 / R$ 37,50 (meia)

Sul Diamante Negro: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Leste Lacta: R$ 150 / R$ 75 (meia)

Oeste Ouro Branco: R$ 150 / R$ 75 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES

Superior Norte Oreo: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Superior Sul Diamante Negro: R$ 200 / R$ 100 (meia)

Especial Leste Lacta: R$ 350 / R$ 175 (meia)

Especial Oeste Ouro Branco: R$ 350 / R$ 175 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS