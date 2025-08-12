Rafael dispara sobre empate do São Paulo pela Libertadores: ‘Palavra é valorizar’

Rafael foi o grande nome do São Paulo no empate sem gols com o Atlético Nacional. Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, a decisão será feita no Morumbis.

continua após a publicidade

O jogo contou com dois pênaltis marcados em favor ao Atlético Nacional, ambos convertidos por Cardona. O primeiro parou na trave, mas o segundo contou com a defesa de Rafael, que salvou o resultado.

Para o goleiro, a torcida e a equipe precisa valorizar, sendo a grande definição do confronto para ele.

- Eu acho que a palavra certa é valorizar. Valorizar a entrega, a dedicação, cara. Jogo muito difícil, é oitava de final da Libertadores, jogar fora de casa. A gente sabia da qualidade da equipe deles, da dificuldade que seria o jogo. Então, vai ter horas que nós vamos ter que defender, sofrer também - disse.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nas palavras de Rafael, a Copa Libertadores é vista como uma competição que irá "exigir tudo do São Paulo".

- Essa competição vai exigir tudo da gente. Mas é sair daqui de cabeça seguida que corremos pra caramba, nos dedicamos. Agora são mais 90 minutos para segurar os caras - completou.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo decide em casa

No jogo desta terça-feira (12), o São Paulo conseguiu segurar o empate, mas foi bastante pressionado pelo Atlético Nacional. Agora, joga por uma vitória de apenas um gol para conseguir a vaga.

continua após a publicidade

+ São Paulo faz mudanças em lista de inscritos para Libertadores e tem ex-jogador presente

A decisão acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.