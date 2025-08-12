Alvo de gigante da Série A chama atenção contra o São Paulo: ‘Atropelando’
Jogador é destaque do Atlético Nacional
São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam, nesta terça-feira (12), em Medelín, na Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores. Durante o primeiro tempo, o atacante Mariano Hinestroza chamou atenção dos torcedores. O atleta foi alvo recente do Fluminense.
Há duas semanas atrás, o Tricolor tentou concluir as negociações pelo promissor jogador, de apenas 23 anos, mas não teve sucesso. Com o cenário, Hinestroza segue sendo jogador do Atlético Nacional e vem se destacando na campanha da equipe pelo Libertadores.
Durante o primeiro tempo do confronto contra o São Paulo, desta quarta-feira (12), o atacante foi o principal nome das investidas do clube alviverde. Nos 45 minutos iniciais, ele colecionou um chute ao gol, dois dribles completados e um passse chave.
A atuação chamou atenção dos telespectadores brasileiros. Nas redes sociais, foi possível observar torcedores de clubes nacionais elogiando o colombiano e pedindo a contratação de Hinestroza. Veja abaixo:
