Em reapresentação do São Paulo, Oscar fala sobre recuperação e projeta Libertadores

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (12) na parte da manhã, no CT da Barra Funda. O time vira a chave após a derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras e começa a olhar para a Copa Libertadores. Na quarta-feira (14), o time enfrenta o Libertad, em jogo que pode valer classificação para a próxima fase.

Oscar falou durante o treino, em entrevista que foi divulgada pela SPFC Play. Recuperado de lesão, seu retorno aconteceu no Choque-Rei. O jogador destacou que espera estar cada vez melhor.

- A gente tem voltado a jogar depois de quase um mês aí. Trabalhei bastante, treinei bastante pra voltar e espero voltar cada vez melhor - disse Oscar.

O jogador também falou sobre a virada de chave para a Copa Libertadores. Oscar destacou que, para o torcedor, a competição ressoa diferente.

- A gente sempre sabe que o São Paulo é um Libertadores diferente, que o torcedor são-paulino também gosta muito de Libertadores, então a gente conta muito com a presença de vocês e a gente espera mostrar o nosso melhor e vencer todo mundo - completou.

Oscar falou sobre jogo da Libertadores (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo se reapresenta após derrota no clássico

Na parte da manhã desta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais tempo no duelo com o Palmeiras fizeram um circuito de recuperação, com atividades internas no Reffis e atividade leve no campo.

Os demais jogadores iniciaram o dia com aquecimento orientado pela preparação física, incluindo exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos.

Em seguida, sob comando de Luís Zubeldía, o grupo realizou atividades de posse de bola, enfrentamentos em campo reduzido e finalizações ao gol como complemento.