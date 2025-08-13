‘Pressão alta’: Hernán Crespo avalia jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional
Tricolor empatou sem gols com o Atlético Nacional
Hernán Crespo analisou e avaliou o empate sem gols do São Paulo com o Atlético Nacional. Em jogo válido pela ida das oitavas da Copa Libertadores, o Tricolor decidirá tudo no Morumbis.
A partida aconteceu em Medellín, na Colômbia. Após o jogo, em coletiva de imprensa, Crespo revelou que entende que o São Paulo não foi tão agressivo quanto desejava e entendeu que muito do resultado foi mérito do time colombiano. Para ele, "não deixaram o São Paulo jogar".
- Não fomos tão agressivos como a gente pretendia. Talvez, na hora de jogar tivemos dificuldades para contra-atacar, para criar. O mérito foi deles, colocaram pressão e não deixaram jogar - disse Hernán Crespo após a partida.
Rafael também foi elogiado por Crespo. A partida contou com dois pênaltis marcados a favor do Atlético. O primeiro bateu na trave. O segundo contou com uma grande defesa do goleiro tricolor.
- Sabemos que tínhamos que enfrentar um time complicado, em um estádio complicado. Estou muito contente por Rafael. Temos que melhorar neste aspecto, mas sofrer aqui é uma situação normal - avaliou Hernán Crespo.
"Faltou criatividade", diz Crespo
Hernán Crespo, em sua análise, destacou que entende que faltou personalidade para o São Paulo durante o empate. De acordo com as suas palavras, a pressão foi alta e o time não encontrou o jogo.
- Pretendíamos jogar um certo tipo de jogo, ter situações para criar - disse.
- As mudanças foram para isso. Não aconteceu. Faltou um pouco de criatividade. Mas em uma situação assim adversa, voltar para casa com o empate é bem-vindo. Com a pressão alta, não encontramos o jogo, nunca nos sentimos cômodos e isso é mérito do Atlético. Não conseguimos associações e sem isso fica difícil - completou.
O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.
