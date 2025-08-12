menu hamburguer
São Paulo

Escalação do São Paulo: Crespo define time para jogo na Libertadores

Tricolor Paulista enfrenta o Atlético Nacional pelas oitavas da Libertadores

Hernán Crespo, técnico do São Paulo
São Paulo joga às 21h30 (de Brasília) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
20:18
O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Atlético Nacional pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

O Tricolor vive um dos melhores momentos da temporada. Invicto na Copa Libertadores, dará seu primeiro passo na fase de mata-mata do continental. Na escalação, Hernán Crespo mantém a mesma formação com três zagueiros.

Com Rafael no gol, o trio de zaga chega com Ferraresi, Alan Franco e Sabino. No meio de campo, Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson são as escolhas. No setor ofensivo, André Silva e Luciano foram os dois escolhidos.

Lucas Moura volta a ser relacionado para um jogo de Libertadores, mas o jogador começa no banco - como o próprio adiantou após a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias consecutivas. No último compromisso, venceu o Bahia por 2 a 0.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No jogo mais recente, a equipe colombiana venceu o Alianza por 3 a 0 e, no cenário local, é apontada como uma das mais fortes do país.

Hernán Crespo
Crespo fará a primeira participação na Libertadores neste retorno ao São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo contra o Atlético Nacional

A escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético Nacional será formada por Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson; Luciano e André Silva

