Provocações entre torcidas do São Paulo e do Atlético Nacional acabam com intervenção da polícia

Confusão aconteceu no final do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional

imagem cameraTorcidas brigaram no final do jogo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
00:02
Atualizado há 1 minutos
Os momentos finais do São Paulo foram tensos no Atanasio Girardot, em Medellin, na Colômbia. Após o empate sem gols do Tricolor com o Atlético Nacional, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, a torcida tricolor e a torcida local se estranharam.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tudo começou quando a torcida do Atlético Nacional provocou e tentou invadir o setor da torcida visitante, onde os são-paulinos estavam presentes. A torcida tricolor respondeu e tentou confrontar. Ente provocações, existiram xingamentos, gestos como dedos do meio e tentativa de avançar por ambos os lados.

Os dois estavam separados por cordões policiais. Logo, a própria polícia interviu. Alguns torcedores foram atingidos por pedras, enquanto outros se esconderam nos banheiros.

Até o momento, a informação é que a segurança local conseguiu separar e tranquilizar o que estava acontecendo, segundo apurado pelo Lance!.

A decisão das oitavas da Libertadores acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.

No Morumbis, o setor visitante será aberto normalmente para a torcida do Atlético Nacional. Na capital paulista, isso só não acontece com rivais diretos, como Palmeiras, Corinthians e Santos.

Confusão entre torcida do São Paulo e do Atlético Nacional foi controlada pela segurança do estádio (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como foi o jogo

Atlético Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Com o resultado desta terça-feira (12), as equipes chegam sem nada resolvido para o jogo de volta.

O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.


