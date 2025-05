Entre euforia na Libertadores e alerta no Brasileirão, São Paulo define objetivo

A cada três dias o São Paulo se alterna entre a euforia da Libertadores e a preocupação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), o Tricolor foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na competição nacional, e ocupa a 16ª colocação na tabela. Por outro lado, é o líder de sua chave no torneio continental e pode garantir vaga antecipada para a próxima fase.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Zubeldía sofre para manter uma regularidade na formação das escalações e no desempenho do São Paulo nas partidas. Lucas Moura e Oscar, as principais referências técnicas do Tricolor, têm sido desfalques frequentes no Brasileirão.

A dificuldade para manter uma equipe titular fez o São Paulo ter um início ruim no Brasileirão. Invicto até a última rodada, a equipe soma seis empates e uma vitória na competição nacional. Uma das justificativas é o calendário, que impede um período maior de descanso e treinamentos.

continua após a publicidade

Na Libertadores, são três vitórias e um empate. O clube vive a expectativa de encarar o Libertad, no Morumbi, e garantir a liderança de sua chave e vaga antecipada para a fase de mata-mata do torneio continental.

Zubeldía reconhece um começo ruim no Brasileirão, mas acredita que o time ainda irá se recuperar nas próximas 30 rodadas em disputa. Por outro lado, reconhece que uma equipe com o elenco enxuto pode conseguir bons resultados nas copas, onde o torneio tem menos partidas. O treinador definiu o objetivo de conseguir uma vaga na próxima competição continental.

continua após a publicidade

— São 38 datas, é uma maratona, terá êxito o time de melhor elenco, com mais recursos... Quiçá podemos estar nisso. As copas se podem ganhar equipes que não necessariamente têm elencos grandes. Vamos em busca do mais alto possível no Brasileirão e veremos no último mês, mês e meio, onde estaremos. O objetivo sempre é entrar na próxima Libertadores - disse o treinador em entrevista coletiva na Arena Barueri.

São Paulo ocupa a parte de baixo na tabela do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

Na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Libertad, no MorumBis, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor é o primeiro colocado do Grupo D com 10 pontos, enquanto o adversário paraguaio é o vice-líder com 7 pontos. Uma vitória garante a liderança aos comandados de Zubeldía.