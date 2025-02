São Paulo vence São Bernardo e garante mando na decisão do Paulistão

O São Paulo venceu o São Bernardo por 3 a 1 com show de André Silva (2) e Arboleda (1). O jogo aconteceu neste domingo (23), no estádio Primeiro de Maio. Do lado do Bernô, Fabrício Daniel descontou.

O Tricolor chegou para o jogo pressionado. Mesmo que classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, assim como o São Bernardo, o time de Zubeldía precisava da vitória para se assegurar na liderança do grupo C e conseguir o mando das quartas de final. E assim foi.

Como foi São Bernardo x São Paulo

O São Paulo começou dominando a partida. Aos 10 minutos, André Silva ficou cara a cara com o gol e teve uma grande chance de abrir o placar. Júnior Oliveira, goleiro do São Bernardo, fez uma defesa que chamou bastante atenção.

Até os primeiros 15 minutos da partida, o Tricolor seguiu dificultando as jogadas do Bernô. Marcos Antônio e Arboleda também arriscaram finalizações.

E de tanto arriscar, o gol saiu. Aos 19 minutos, André Silva aproveitou uma jogada trabalhada entre Cédric e Oscar e abriu o placar para o São Paulo.

Aos 31 minutos, André Silva marcou mais um. Marcos Antônio puxou a marcação do São Bernardo, Oscar recebeu a bola e trabalhou com Wendell. O lateral deu a assistência para André, que garantiu o segundo gol do Tricolor.

Pouco antes do primeiro tempo acabar, mesmo com a vantagem, o São Paulo ganhou uma preocupação. Pablo Maia sentiu o tornozelo direito e deixou o gramado de maca.

O segundo tempo começou com o São Bernardo tendo mais posse de bola. O time da casa parecia tentar se impor, mas o Tricolor logo recuperava o controle. O jogo seguia menos intenso, até que um pênalti para o Bernô trouxe mais emoção à partida.

Aos oito minutos da segunda etapa, Cédric dividiu uma bola com Hélder na área, e a arbitragem marcou a penalidade.

Apesar de algumas contestações, o VAR não foi acionado, e Fabrício Daniel ficou responsável pela cobrança. O atacante bateu com tranquilidade e diminuiu a diferença no placar para o São Bernardo.

Aos 19 minutos do segundo tempo, André Silva chegou a marcar seu terceiro gol, mas o VAR revisou o lance e anulou por impedimento. Tentando, pelo menos, o empate, o São Bernardo começou a trabalhar um pouco mais a bola. Inclusive, Rafael salvou o São Paulo após uma jogada perigosa de Rodolfo.

Com o passar do tempo, o São Paulo começou a ficar mais defensivo para segurar a vantagem. O Bernô ainda tentava o empate, mas esbarrava na marcação do Tricolor. Nos minutos finais, Arboleda marcou o terceiro da equipe são-paulina e deixou a situação ainda mais tranquila.

Aos 47 minutos, Calleri deu uma furada e a bola parou com o zagueiro, que aproveitou a falha defensiva do adversário.

O que vem por aí para São Bernardo e São Paulo

São Paulo está classificado para as quartas e enfrenta o Novorizontino. O São Bernardo também tem a classificação garantida.

Zubeldía chegou para o confronto pressionado (Foto: Victor Monteiro/Ag. Paulistão)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO x SÃO PAULO

11ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)

🥅 Gols: André Silva (0-1), André Silva (0-2), Fabrício Daniel (1-2), Arboleda (1-3)

🟨 Cartões amarelos: Augusto (São Bernardo), Lucas Moura, Bobadilla (São Paulo)

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Arboleda, Sabino e Ferraresi; Cédric, Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio, Oscar (Erick) e Wendell (Patryck); Lucas Moura (Luciano) e André Silva (Calleri)

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Júnior Oliveira; Hélder, Augusto (Fabrício Daniel), Matheus Salustiano; Rodrigo Ferreira (Hugo Sanches), Pará; Lucas Lima, Emerson Santos; Felipe Azevedo (Rodolfo), Guilherme Queiroz (Romisson), Lucas Rian (Echaporã)