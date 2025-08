Crespo elogia desempenho do São Paulo, mas prega cautela na Copa do Brasil

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Hernán Crespo evitou qualquer clima de euforia no São Paulo. O treinador argentino reconheceu o bom desempenho de sua equipe, mas reforçou a necessidade de manter o foco e a tranquilidade para o confronto de volta, em Curitiba.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

— Nosso grupo gosta do jeito que estamos jogando, mas temos que ter tranquilidade, pois ainda não ganhamos nada. Temos um jogo de volta ainda, estamos felizes, mas tem o segundo jogo, tem que ter calma e começar a pensar nisso — analisou o treinador argentino.

Crespo destacou que, embora o Tricolor tenha dominado boa parte da partida e criado chances suficientes para construir um placar mais elástico, o resultado apertado mantém a disputa aberta. Para ele, a sensação de que o time poderia ter vencido por mais gols é positiva, pois demonstra o potencial do elenco e a capacidade de evolução.

continua após a publicidade

— O time jogou bem, merecia uma diferença maior, não aconteceu, mas faz parte. No mata-mata é importante quando ganha, vamos ver na volta se vai ser suficiente ou não, mas a sensação de que foi pouco eu gosto, porque o time mostrou que está jogando bem e pode fazer ainda mais — pediu Crespo.

São Paulo vence o Athletico-PR e pode empatar para avançar na Copa do Brasil

Além da análise do jogo, o treinador aproveitou para exaltar o processo de formação de atletas no clube. Ao citar nomes como Rodriguinho, Maik, Pablo Maia e Beraldo, Crespo ressaltou a importância de promover jovens da base que realmente estejam prontos para competir em alto nível. Segundo ele, o critério principal para entrar em campo é o mérito — independentemente da origem ou idade do jogador.

continua após a publicidade

— Pessoalmente, sou muito contente com Rodriguinho, o importante é não esquecer que fomos nós que o subimos há quatro anos, com Pablo Maia, Beraldo, Patryck (Lanza), acreditei há quatro anos, eram garotos e ver a realidade deles agora é algo que me deixa muito contente, eles merecem, são boas pessoas e atletas, se continuarem é um bom caminho. Assim como estou feliz por Maik, que fez sua estreia hoje, estou acostumado com isso, com Igor Gomes, Gabriel Sara, Liziero, Luan e tantos outros, a ideia é promover porque merecem e não só porque vêm de Cotia. Quem merece, joga. A gente quer dar espaço, mas tem que merecer, não me interessa se é de Cotia, se é brasileiro, se é estrangeiro, para mim quem está bem, joga — elogiou.

Com o resultado, o São Paulo pode empatar o jogo de volta, na próxima quarta-feira (6), às 19h30, na Ligga Arena, para garantir vaga nas quartas de final. Caso o Athletico-PR vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Já uma vitória paranaense por dois ou mais gols classifica o Furacão.