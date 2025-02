Pablo Maia deixa gramado de maca e preocupa o São Paulo

Pablo Maia se tornou uma preocupação para o São Paulo. Neste domingo (23), ainda no primeiro tempo contra o São Bernardo, o jogador deixou o gramado do Primeiro de Maio de maca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Pablo Maia prendeu o pé no gramado e caiu. Logo na queda, mostrou que algo havia acontecido. Ao que tudo indica, foi algo no tornozelo direito.

A Cria de Cotia começou entre os titulares e precisou ser retirada de maca do gramado, chorando bastante e parecendo estar sentido bastante dor. Bobadilla entrou no lugar do jogador.

continua após a publicidade

Após deixar o gramado, no banco de reservas recebeu atendimento médico da equipe do São Paulo, mas ainda com bastante expressão de dor e chorando bastante. Alguns jogadores do Tricolor prestaram auxílio, mas Pablo Maia precisou retornar ao vestiário.

➡️Diretoria do São Paulo ergue movimento em rede social para amenizar críticas

O São Paulo deve avaliar melhor a situação do jogador e novas notícias devem surgir. Mas, por conta da sua reação, a situação pode preocupar.

continua após a publicidade

Pablo Maia passou por duas cirurgias em 2024

Em 2024, Pablo Maia perdeu praticamente toda a temporada. O jogador sofreu uma lesão na coxa que o obrigou a passar por duas cirurgias. Por conta do tratamento, só retornou aos gramados em janeiro deste ano.