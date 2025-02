Alguns membros da diretoria do São Paulo, como Carlos Belmonte e Júlio Casares, compartilharam nas redes sociais alguns registros com Luis Zubeldía e o restante da comissão técnica durante o treino que aconteceu neste sábado (22) no CT da Barra Funda.

Na legenda da foto, o dirigente do Tricolor utilizou a frase "Juntos Pelo São Paulo". Como o Lance! já havia informado, o intuito da diretoria é manter apoio a Zubeldía, mesmo em um momento de fortes críticas por parte da torcida.

O treinador do São Paulo começou a ser um pouco mais pressionado por conta dos resultados negativos nos quais o São Paulo atravessa.

Até o momento, são cinco jogos sem vencer na temporada. Porém, publicamente, o movimento dos jogadores e da diretoria do clube é mostrar apoio a Zubeldía, que briga para conseguir o mando de campo para as quartas de final do Campeonato Paulista, etapa na qual o Tricolor tem a classificação garantida.

Veja as postagens feitas pela diretoria do São Paulo nas redes sociais

São Paulo no Paulistão: próximos passos

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (23), contra o São Bernardo, no Estádio Municipal 1º de Maio, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do torneio estadual. O time busca a vitória para ter o mando das quartas garantido.