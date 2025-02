O São Paulo caminha para renovar contrato com Matheus Alves, destaque do Tricolor na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Integrado no profissional, o Lance! apurou que as conversas estão existindo entre o clube e o staff do jogador. Ainda foi informado que a tendência é que caminhe bem, mesmo que ainda não exista algo concretizado.

O meia tem 19 anos e foi o camisa 10 do São Paulo na Copinha deste ano. No momento, o atual vínculo vai até o dia primeiro de janeiro de 2026. Para não perder o atleta, com potencial de promessa, o clube busca renovar o vínculo.

Matheus Alves chegou ao São Paulo para a disputa do Sub-11. Desde então, tem se destacado nas categorias de base.

O jogador começou a entrar na mira do profissional. A expectativa é que seja, inclusive, relacionado para o jogo deste domingo (23) contra o São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Matheus Alves foi campeão da Copinha e Copa do Brasil sub-20 pelo São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram/@matheusalvesn10/@monteirofoto)

Pelo time profissional, para o qual estreou logo após a Copinha, jogou contra o Botafogo-SP, por 30 minutos, e foi titular contra o Red Bull Bragantino.