Luis Zubeldía está passando por um momento de pressão no São Paulo e fortes críticas por parte da torcida. Nos últimos jogos, o time tem deixado os gramados sob vaias. Segundo o Lance! apurou, Zubeldía deve seguir no Tricolor, mesmo com uma pressão maior por resultados.

Quanto a uma demissão, os cenários podem se intensificar caso o time seja eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Novorizontino em jogo único.

Do lado da diretoria, há um respaldo quanto ao trabalho da comissão, algo também defendido pelos jgoadores. Mas, mesmo assim, alguns nomes de possíveis substitutos, caso o pior aconteça, começaram a ser vazados.

Entre eles, está Fernando Diniz. A reportagem do L! confirmou que, por enquanto, não há proposta oficial pelo treinador, mesmo que o nome agrade algumas pessoas. Vale destacar que Diniz teve sua primeira passagem pelo Tricolor em 2019, quando assumiu o cargo anteriormente ocupado por Cuca.

Em 2021, após uma sequência de eliminações e resultados negativos, foi demitido. Neste elenco atual, Diniz chegou a trabalhar com alguns jogadores, como Arboleda e Luciano.

Outro nome que entrou em alta em algumas páginas nas redes sociais foi quanto a Tite, livre no mercado. No caso de Tite, não existe nada, pelo menos ainda.

Mas é ressaltado: Zubeldía está mantido no São Paulo. Um futuro negativo quanto ao lado do treinador só seria pensado em um cenário pior do Tricolor.

Zubeldía ainda está assegurado em seu cargo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Jogadores se organizam para debater futuro, mas defendem comissão

Nos últimos dias, o elenco do São Paulo organizou uma reunião fechada somente entre os jogadores do clube.

Segundo o Lance! apurou, esta conversa não contou com membros da diretoria, mas com as principais peças do elenco apenas. O encontro aconteceu após a reapresentação da equipe depois da derrota contra a Ponte Preta 2 a 1, na rodada mais recente do Paulistão.

Ao que tudo indica, o tom da reunião foi muito mais de auto-cobrança. Os jogadores não estariam culpando Luis Zubeldía e muito menos o trabalho da comissão, mas sim o desempenho do elenco como um todo. Esse assunto tinha sido levantado por nomes como Lucas e Calleri após o último jogo do São Paulo.