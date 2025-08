Ferreirinha celebra vitória do São Paulo e fala sobre bom momento

O São Paulo largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (31), no MorumBis. Um dos destaques da partida foi o atacante Ferreirinha, que vive um excelente momento com a camisa tricolor e marcou o segundo gol da equipe, confirmando a boa fase.

— Para jogar contra o Athletico-PR, sempre temos que estar ligados. Temos que sempre estar com o alerta ligado, mas temos que valorizar nossa vitória. Sabíamos que seria um jogo difícil. O Athletico-PR tem um ótimo elenco, um bom treinador também. Valorizar nossa vitória, batalhamos até o final. Eles também não desistiram, saíram com um gol, mas é uma grande vitória no primeiro jogo. Tem o segundo jogo lá, que vai ser uma batalha também — analisou o atacante.

São Paulo domina Athletico-PR, vacila no fim, faz 2 a 1 e jogará pelo empate na Copa do Brasil

Recuperado de lesão, o camisa 11 tem sido decisivo nas últimas partidas. Nos três jogos mais recentes, participou diretamente de três gols: saiu do banco e participou do gol no empate com o Juventude, balançou as redes na vitória sobre o Fluminense e voltou a marcar diante do Athletico-PR.

Com o resultado, o São Paulo pode empatar o jogo de volta, na próxima quarta-feira (6), às 19h30, na Ligga Arena, para garantir vaga nas quartas de final. Caso o Athletico-PR vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Já uma vitória paranaense por dois ou mais gols classifica o Furacão.

Antes do confronto decisivo pela Copa do Brasil, o time comandado por Hernán Crespo encara o Internacional neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

