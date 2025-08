Hernán Crespo foi direto sobre a ausência de Rafael em vitória do São Paulo e sobre a escolhar de utilizar Jandrei como titular. O goleiro não foi sequer relacionado para a vitória contra o Athletico por 2 a 1, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Rafael não está lesionado. Pelo contrário, o argentino disse que a escolha de utilizar Jandrei foi uma "prevenção de lesão" pensando no melhor para a condição física de Rafael. Além disso, o técnico explicou que o jogador estava com dois cartões amarelos. Se levasse um terceiro, seria desfalque no jogo de volta.

A volta será no dia 6 de agosto, na Ligga Arena. O Tricolor Paulista chega com um gol de vantagem para decidir seu futuro na Copa do Brasil. Mesmo assim, Crespo foi direto: não pretende adotar este rodízio de goleiros como rotina.

- Não pretendo fazer esse rodízio, nesse caso foi prevenção de lesão. Rafael também tem dois cartões amarelos, pode acontecer que o Jandrei jogue no Brasileirão e precisamos que ele tenha ritmo. Achamos que esse era um jogo para o ritmo - explicou o treinador do São Paulo.

Crespo explicou presença de Jandrei no lugar de Rafael em vitória do São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo abriu as oitavas de final da Copa do Brasil em casa. Pablo Maia, Cria de Cotia, quem marcou o primeiro gol. O jogador não marcava desde novembro do ano passado. Ferreirinha marcou o segundo e Viveros descontou para o Athletico.

O Tricolor volta a olhar para a competição na semana que vem. No domingo, dia 3 de julho, enfrenta o Internacional no Beira Rio, pelo Campeonato Brasileiro.