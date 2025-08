Ferreirinha cobra Neto por promessa de moto e tanguinha após marcar pelo São Paulo

Ferreirinha marcou o segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 1 contra o Athletico pelo jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), no Morumbis. Com sete gols marcados, o jogador voltou a brincar com a promessa do apresentador Craque Neto.

Em abril, Neto prometeu que caso Ferreirinha marcasse dez gols no ano, iria aparecer usando uma tanguinha em rede nacional. Recentemente, Neto também prometeu que daria uma moto para o jogador se a promessa fosse cumprida.

- Se aparecer uma moto por aí que o Neto me deu, estamos aí. Mas é o que falei: quero ajudar o São Paulo - disse o jogador.

Ferreirinha comemora gol do São Paulo diante do Athletico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ferreirinha fala sobre momento no São Paulo

Ferreirinha tem sido um dos destaques da temporada do Tricolor. O jogador falou o momento e destacou que quer seguir ajudando a equipe o máximo que puder. Com a vitória contra o Athletico, o time chega a quatro vitórias consecutivas. Isso não acontecia desde julho do último ano.

- Quero fazer o maior número de gols possível. Voltei a fazer gols, quero ajudar, seja com gols ou assistências - disse.

Nos três jogos mais recentes, participou diretamente de três gols: saiu do banco e participou do gol no empate com o Juventude, balançou as redes na vitória sobre o Fluminense e voltou a marcar diante do Athletico-PR.

- Todo jogo a gente entra para ganhar, a confiança está lá em cima, não pode relaxar. Temos que estar preparados para sair com o melhor resultado possível - completou Ferreirinha sobre momento do São Paulo.

Com o resultado, o São Paulo chega com um gol de vantagem para a decisão, que acontece no dia 6 de agostos, na Ligga Arena. Antes, no domingo (3), encara o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no Beira Rio.