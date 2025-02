O São Paulo teve uma boa notícia no treino deste sábado (22). Luiz Gustavo, volante lesionado do Tricolor, evoluiu no tratamento da fratura que sofreu em um dos dedos do pé esquerdo.

O jogador participou de uma atividade no CT da Barra Funda com a supervisão da fisioterapia. Na atividade, participou de uma corrida no gramado, algo que não tinha conseguido fazer até o momento.

A expectativa é que o seu retorno esteja mais próximo que o esperado, ainda mais pensando em possíveis decisões que aguardam a equipe.

Luiz Gustavo lida com fratura em dedo do pé (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Luiz Gustavo está lesionado desde o primeiro jogo da FC Series, ainda na pré-temporada do São Paulo em janeiro. A fratura aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, nos Estados Unidos. Logo quando machucou, a expectativa era que o volante perdesse até 40 dias em tratamento.

Com a lesão, Luiz Gustavo ainda não enfrentou nenhum jogo pela temporada oficial. O São Paulo está classificado para as quartas de final, mas deseja contar com a experiência do volante em eventuais decisões futuras.