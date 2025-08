Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 01/08/2025

O São Paulo não descansa nesta sexta-feira, dia 1 de agosto, após vencer o Athletico pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Agenda

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. A tendência é que os titulares contra o Athletico façam trabalhos regenerativos. A ausência de folga é por conta do encurtamento do calendário. No domingo, o Tricolor encara o Internacional, no Beira Rio. Ou seja, só terá esta sexta e o sábado para pensar no jogo pelo Campeonato Brasileiro.

Wendell passará por exames

Wendell passará por exames nesta sexta-feira. O jogador sentiu a posterior da coxa ainda no começo do primeiro tempo contra o Athletico. O jogador passará por exames nesta sexta-feira, e o São Paulo deve atualizar seu quadro médico de saúde.

Wendell passará por exames nesta sexta (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel.

Futebol feminino

O time feminino do São Paulo não joga nesta sexta-feira, mas treina pensando no jogo de sábado, pelo Paulistão Feminino.

Próximos jogos do São Paulo