Quem é Maik, que estreou contra o Athletico e tem respaldo interno do São Paulo?

Maik foi uma das surpresas do São Paulo na vitória contra o Athletico, por 2 a 1, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi a primeira parte do mata-mata e contou com algumas mudanças na formação - tanto entre os reservas quanto entre os titulares.

continua após a publicidade

Uma delas foi a presença de Maik entre os relacionados. Mais tarde, no segundo tempo, entrou no lugar de Cédric e ficou em campo por pouco mais de 20 minutos. Revelado em Cotia, foram os primeiros minutos do jogador pelo time profissional do São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lateral-direito, o jogador tem 20 anos, chegou ao clube em 2015, na época pelo Sub-11, e foi promovido ao Sub-20 do Tricolor em 2020. Em 2025, foi um dos grandes destaques da equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, tem acendido alguns olhares no profissional e sempre com respaldo de Cotia e dos mais velhos.

continua após a publicidade

Com contrato renovado até 2026, Maik é visto como uma opção para suprir um setor extremamente complicado no Tricolor: a lateral-direita. No momento, o clube tem somente Cédric para função, e já destacou que seria prioridade no mercado. Sem poder gastar, aguarda um nome que venha nas condições impostas - por empréstimo ou sem custo no mercado. Enquanto não acontece, Maik pode ser a salvação.

➡️Ferreirinha cobra Neto por promessa de moto e tanguinha após marcar pelo São Paulo

Nas últimas semanas, o Lance! conversou com membros da diretoria da base tricolor que entendiam que Maik já estava completamente pronto para este processo de transição. A ideia é que acontecesse aos poucos, como foi nesta quinta-feira.

continua após a publicidade

Maik tem treinado com os mais velhos e pode continuar ganhando experiência para preencher esta lacuna no elenco.

Quanto a suas características, segundo ao que é visto em seus jogos pelo Sub-20, é um jogador que sabe defender bem, aparece no ataque quando necessário - como aconteceu em alguns jogos pela Copinha -, e que ganha ênfase quando se fala nos duelos também.

A única questão seria esta falta de experiência entre os profissionais, mas como visto no jogo, é algo que está sendo trabalhado pela comissão técnica de Crespo.

Maik fez sua estreia no profissional do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Crespo falou sobre a estreia de Maik

Hernán Crespo falou sobre a estreia de Maik no São Paulo. De acordo com o treinador, que sempre demonstrou gostar de utilizar e trabalhar com Cotia, não existem prioridades. Vale relembrar que em sua primeira passagem pelo clube, em 2021, Crespo integrou diversos talentos da base no profissional.

- A ideia é promover esses jogadores da base, mas, é pq eles merecem, não por ser de Cotia e tal. Quem merece joga, neste momento, o Rodriguinho joga, Pablo Maia joga, Maik joga - disse o técnico.

O São Paulo volta a campo no domingo (3) contra o Internacional. Pela 18ª rodada do Brasileiro, a equipe joga no Beira Rio.