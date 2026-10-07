O São Paulo divulgou sua escalação para enfrentar o Cruzeiro em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Mineirão.

Dorival Júnior lida com uma lista longa de desfalques, incluindo peças importantes e titulares na sua formação. Iago, Luciano, Rafael e Danielzinho não viajaram. No mais, o técnico tem o retorno de Calleri, que cumpriu suspensão contra o Santos na última rodada da competição.

continua após a publicidade

Com isso, Carlos Coronel ganha mais uma oportunidade no gol, com Rafael Toloi, Arboleda e Sabino completando a defesa. O meio-campo será formado por Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell. No ataque, a estratégia é ter Calleri e Artur.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Calleri voltou a ser relacionado por Dorival Júnior (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja onde assistir Cruzeiro x São Paulo

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes duelam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Coronel; Rafael Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur e Calleri.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x SÃO PAULO

BRASILEIRÂO - 29ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)