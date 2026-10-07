São Paulo tem mudanças contra o Cruzeiro; veja escalação
Equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília)
O São Paulo divulgou sua escalação para enfrentar o Cruzeiro em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Mineirão.
Dorival Júnior lida com uma lista longa de desfalques, incluindo peças importantes e titulares na sua formação. Iago, Luciano, Rafael e Danielzinho não viajaram. No mais, o técnico tem o retorno de Calleri, que cumpriu suspensão contra o Santos na última rodada da competição.
Com isso, Carlos Coronel ganha mais uma oportunidade no gol, com Rafael Toloi, Arboleda e Sabino completando a defesa. O meio-campo será formado por Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell. No ataque, a estratégia é ter Calleri e Artur.
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Veja onde assistir Cruzeiro x São Paulo
Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes duelam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
Veja a escalação do São Paulo
O São Paulo chega escalado com Coronel; Rafael Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur e Calleri.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x SÃO PAULO
BRASILEIRÂO - 29ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
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