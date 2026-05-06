Do início ao fim: relembre a passagem de Arboleda pelo São Paulo

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Há nove anos, no dia 26 de junho de 2017, o zagueiro Robert Arboleda era anunciado pelo São Paulo. Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente tricolor na época, foi o responsável por oficializar a chegada do equatoriano, que passou de jogador identificado com a torcida e atleta mais antigo do elenco a protagonista de uma relação desgastada, após uma série de indisciplinas. A maior delas foi um sumiço de 30 dias, em uma viagem sem explicação.

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Chegada com status de grande descoberta

Então jogador da Universidad Católica, Arboleda chegou ao São Paulo para preencher uma lacuna no elenco. Maicon, ex-zagueiro do clube, havia acabado de ser negociado com o Galatasaray, da Turquia, por R$ 25,7 milhões. Arboleda foi considerado um achado do departamento de análise de desempenho. O clube pagou cerca de US$ 2 milhões (R$ 6,6 milhões na época).

As características do zagueiro chamavam atenção. Naquele momento, aos 23 anos, destacava-se pelo porte físico e pela estatura de 1,89 m. Arboleda nasceu em Esmeraldas, no Equador, e começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Olmedo. Depois, passou por Municipal de Cañar e Grecia, até estrear na primeira divisão do país, em 2013, defendendo a LDU de Loja.

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Arboleda ao ser anunciado como reforço tricolor, em 2017, por US$ 2 milhões (Foto: Erico Leonan)

As boas atuações no clube, pelo qual disputou 64 partidas, despertaram o interesse da Universidad Católica, que o contratou em 2015. Em Quito, o zagueiro se consolidou na equipe e, com desempenho seguro, ganhou espaço na seleção equatoriana.

O defensor foi convocado para representar o Equador na Copa América Centenário, em 2016, nos Estados Unidos, além de participar da campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

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Com o tempo, criou identificação com o São Paulo. O clube trocou presidentes e técnicos, mas a cada temporada, ele se firmava ainda mais como uma das principais peças do sistema defensivo tricolor. O ano de sua chegada já foi marcante: o São Paulo esteve muito próximo do rebaixamento, mas reagiu no segundo turno.

Foto com a camisa do rival

A relação começou a azedar durante o período de folga após a eliminação do São Paulo na Libertadores, em 2019. Arboleda apareceu em uma foto vestindo a camisa do Palmeiras durante confraternização com amigos no Equador.

A imagem rapidamente repercutiu. O zagueiro pediu desculpas, mas as redes sociais nunca esqueceram o episódio. Em algumas estratégias de comunicação do clube à época, evitava-se até o uso da frase "Arboleda vestiu a camisa do São Paulo x vezes", justamente pela lembrança de ter usado a camisa do rival.

Das festas clandestinas ao título paulista

A personalidade de Arboleda fora de campo sempre foi cercada por polêmicas. Muitas delas começaram no período da pandemia. Durante a paralisação do futebol por causa da Covid-19, o jogador foi flagrado em festas clandestinas.

Em maio de 2021, foi visto na porta de uma balada localizada na zona sul de São Paulo. Submetido a testes para Covid-19, acabou afastado de alguns treinos e multado pelo clube. O perfil festeiro do zagueiro nunca foi novidade.

O Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador que afirmaram que Arboleda "sempre gostou da farra". O tema chegou a virar piada entre torcedores. Naquele ano, porém, o episódio acabou perdoado.

A curiosidade é que o caso aconteceu em 28 de maio. Cinco dias antes, em 23 de maio, o São Paulo havia conquistado o Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, no Morumbis. Na campanha, Arboleda foi um dos destaques e peça importante do elenco comandado por Hernán Crespo. O título encerrou um jejum que durava desde 2012.

Lesão grave marca 2022

Consolidado e com espaço garantido, Arboleda viveu um dos períodos mais difíceis da carreira em 2022. Titular no time de Rogério Ceni, sofreu em julho uma grave lesão no tornozelo esquerdo: fratura com ruptura de ligamentos.

A cena foi marcante. No jogo, Arboleda deixou o gramado chorando. Foi necessária intervenção cirúrgica. Para o São Paulo, era certo que o defensor perderia o restante da temporada. Para o jogador, a maior preocupação era a possibilidade de ficar fora da Copa do Mundo.

No hospital após a cirurgia no tornozelo: ele se recuperou para a Copa (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Em uma corrida contra o tempo, porém, Arboleda foi convocado pela seleção do Equador, mas acabou ficando no banco nos três jogos no Mundial do Catar. As convocações, que até então eram rotina, aos poucos passaram a ser mais raras, também em razão de problemas disciplinares.

Retorno em 2023 e ano mágico

A temporada de 2023 foi uma das mais positivas de Arboleda no São Paulo. O zagueiro foi reintegrado no início do ano, após recuperação da lesão.

O auge veio em setembro, com a conquista inédita da Copa do Brasil. A final foi disputada contra o Flamengo, no Morumbis, sob comando de Dorival Júnior. Naquela campanha, Arboleda foi um dos pilares defensivos.

Nos vídeos e materiais de bastidores após a conquista, Arboleda apareceu como um dos personagens centrais. "Balada liberada" virou frase recorrente entre torcedores e até brincadeira entre membros da diretoria. A imagem do zagueiro comemorando com um charuto no vestiário chegou a ser reproduzida em muros nos arredores do Morumbis. Até então, o ambiente seguia amistoso.

Com o charuto, marca registrada na conquista da Copa do Brasil

Renovação e pagamento de dívidas

Um dos jogadores mais antigos do elenco, Arboleda renovou contrato em 2024. O novo vínculo foi acertado até o fim de 2027. No acordo, um ponto chamou atenção: o São Paulo ofereceu respaldo financeiro para quitar dívidas do atleta.

Para viabilizar a renovação, o clube assumiu débitos pessoais do zagueiro que somavam cerca de R$ 642,8 mil. Os valores incluíam aproximadamente R$ 516 mil ligados a pendências com a empresa Kirin Soccer, além de cerca de R$ 111 mil em IPVA. A quitação dessas obrigações fez parte do entendimento entre as partes para a extensão do contrato.

Na Justiça, o nome de Arboleda aparecia desde 2019. Entre os casos, havia ações classificadas como procedimento comum cível em trâmite no Foro Central de São Paulo, incluindo processos de cobrança sem despejo e pedido de rescisão contratual com devolução de valores.

Um dos processos, iniciado em 2019, seguia suspenso, enquanto outro, ligado ao cumprimento de sentença, teve movimentações recentes, como expedição de certidões e encaminhamento para despacho. As ações estavam relacionadas a cobranças movidas pela empresa Euro Futs Marketing Esportivo Ltda.

Veja detalhes sobre as dívidas de Arboleda

Polêmica com a seleção do Equador

As polêmicas sempre acompanharam Arboleda e se intensificaram nos últimos anos. Em 2024, além da repercussão envolvendo dívidas, o zagueiro também se desgastou com a seleção do Equador.

Em março daquele ano, o zagueiro foi filmado em uma boate nos Estados Unidos, exibindo um maço de dinheiro durante a data Fifa. O episódio aconteceu um dia antes do amistoso entre Equador e Itália, disputado em Nova Jersey, e teve forte repercussão no país. Após a divulgação das imagens, a Federação Equatoriana de Futebol divulgou nota de repúdio, contestando a versão do jogador de que estaria em horário de folga e afirmando que a conduta contrariava os princípios da seleção.

Perda de espaço em 2025 e briga com Müller

Em 2025, Arboleda passou a conviver com maior oscilação de desempenho. Isso coincidiu com o aumento da concorrência no setor defensivo. Ainda assim, ele não havia externado publicamente o incômodo que viria à tona em 2026.

Em agosto daquele ano, se envolveu em troca de farpas com o ex-jogador e comentarista Müller. Durante análise sobre o São Paulo, o ídolo tricolor criticou os estrangeiros do elenco e afirmou que os "gringos eram um pior que o outro".

A declaração provocou reação imediata. Arboleda publicou uma foto nas redes sociais chamando Müller de "palhaço". Em seguida, o comentarista respondeu em tom duro, cobrando conquistas relevantes do equatoriano pelo clube.

A crise de 2026: sumiço de 30 dias

Em 2026, a crise Arboleda tomou conta do São Paulo. Ainda no Campeonato Paulista, o jogador viajou ao Equador alegando necessidade de resolver problemas pessoais. O Lance! questionou pessoas próximas sobre o motivo da viagem. A resposta recebida foi: "Arboleda sendo Arboleda".

Na sequência da temporada, ainda na transição entre Hernán Crespo e Roger Machado, o zagueiro começou a perder espaço. A reportagem ouviu pessoas do convívio do atleta, que afirmaram que a situação o incomodava e que ele demonstrava insatisfação com questões internas.

A reação do zagueiro surpreendeu o clube: um sumiço de 30 dias. Arboleda faltou a compromissos, não compareceu ao último treino antes da viagem para enfrentar o Internacional, em 4 de abril, e não embarcou com a delegação. Pouco depois, o São Paulo descobriu que ele havia viajado ao Equador sem autorização.

Durante o período fora, circularam vídeos de Arboleda em festas e também participando de partidas locais, o que ampliou a repercussão negativa e aumentou a insatisfação interna.

Os contatos não eram respondidos. A relação se desgastou ainda mais, tanto com a diretoria quanto com o elenco, segundo apurou o Lance!.

Roger Machado: "Foge das minhas mãos"

Arboleda teve uma conversa com Roger Machado antes da viagem. Na ocasião, o treinador explicou os motivos da perda de espaço, mas disse que acompanharia a sua evolução. Até então, não havia qualquer indício de que o zagueiro reagiria daquela forma. O caso virou tema da entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, quando Roger admitiu que deixaria a decisão sobre o futuro do atleta nas mãos da diretoria.

Roger Machado deixou a decisão sobre Arboleda nas mãos da diretoria (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

- Na verdade, a gente tem pouco a falar. O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, entregamos o caso para a direção. A gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio não sabia o que tinha ocorrido. Agora, aguardamos, mas foge das minhas mãos - disse o técnico.

Como fica a situação de Arboleda

A situação ganhou definição nesta segunda-feira (4). Após longa reunião entre clube e jogador, ficou acertado que Arboleda seguirá vinculado ao São Paulo, mas treinando separado do restante do elenco no SuperCT. A intenção da diretoria é negociá-lo na próxima janela de transferências, em julho.

O equatoriano retornou ao Brasil após permanecer 30 dias no Equador. Durante esse período, o tema já era debatido internamente, e a possibilidade de saída passou a ser tratada como caminho mais provável.

Segundo apurou o Lance!, havia entre alguns dirigentes o desejo de rescindir o contrato por justa causa, mas o departamento jurídico entendia que esse não seria o melhor caminho. Uma rescisão amigável também era considerada distante.

Além do afastamento das atividades com o grupo principal, Arboleda passará por bateria de exames físicos e deverá cumprir uma espécie de pré-temporada individual para retomar a condição ideal. O clube também fará desconto salarial referente aos dias em que permaneceu ausente.

Dentro de campo, a saída de cena do zagueiro acontece em momento sensível, especialmente pela escassez de opções defensivas. Ex-volante do São Paulo e campeão mundial pelo clube, Renan avaliou o impacto técnico da ausência.

- Do ponto de vista técnico, um jogador comprometido e com a qualidade do Arboleda seria importante. Ainda mais nesse momento em que o Tolói está machucado e o Alan Franco também. Praticamente não sobram zagueiros destros. Então, tecnicamente ele seria importante, sem dúvida nenhuma - disse Renan.

Os números de Arboleda: em 359 jogos, 24 gols e alta eficiência nos duelos (Foto: Gemini)

Ao mesmo tempo, o ex-atleta criticou o comportamento do equatoriano e destacou a necessidade de preservar um ativo financeiro.

- O Arboleda é um ativo do clube. Na situação financeira em que o São Paulo está, não pode se desfazer facilmente de um jogador assim. O melhor caminho é tentar utilizá-lo na próxima janela como moeda de troca ou buscar uma negociação vantajosa - completou.

Assim, o caso Arboleda entra em fase decisiva no São Paulo. Sem clima para reintegração ao elenco e com a relação desgastada após os episódios recentes, o clube optou por uma solução intermediária: afastá-lo do grupo enquanto busca mercado na próxima janela. Ao mesmo tempo em que perde uma opção experiente para a defesa, a diretoria tenta se preservar juridicamente.