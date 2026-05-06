Do início ao fim: relembre a passagem de Arboleda pelo São Paulo
Zagueiro chegou como grande descoberta e acabou marcado por série de polêmicas
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Há nove anos, no dia 26 de junho de 2017, o zagueiro Robert Arboleda era anunciado pelo São Paulo. Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente tricolor na época, foi o responsável por oficializar a chegada do equatoriano, que passou de jogador identificado com a torcida e atleta mais antigo do elenco a protagonista de uma relação desgastada, após uma série de indisciplinas. A maior delas foi um sumiço de 30 dias, em uma viagem sem explicação.
Chegada com status de grande descoberta
Então jogador da Universidad Católica, Arboleda chegou ao São Paulo para preencher uma lacuna no elenco. Maicon, ex-zagueiro do clube, havia acabado de ser negociado com o Galatasaray, da Turquia, por R$ 25,7 milhões. Arboleda foi considerado um achado do departamento de análise de desempenho. O clube pagou cerca de US$ 2 milhões (R$ 6,6 milhões na época).
As características do zagueiro chamavam atenção. Naquele momento, aos 23 anos, destacava-se pelo porte físico e pela estatura de 1,89 m. Arboleda nasceu em Esmeraldas, no Equador, e começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Olmedo. Depois, passou por Municipal de Cañar e Grecia, até estrear na primeira divisão do país, em 2013, defendendo a LDU de Loja.
As boas atuações no clube, pelo qual disputou 64 partidas, despertaram o interesse da Universidad Católica, que o contratou em 2015. Em Quito, o zagueiro se consolidou na equipe e, com desempenho seguro, ganhou espaço na seleção equatoriana.
O defensor foi convocado para representar o Equador na Copa América Centenário, em 2016, nos Estados Unidos, além de participar da campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.
Com o tempo, criou identificação com o São Paulo. O clube trocou presidentes e técnicos, mas a cada temporada, ele se firmava ainda mais como uma das principais peças do sistema defensivo tricolor. O ano de sua chegada já foi marcante: o São Paulo esteve muito próximo do rebaixamento, mas reagiu no segundo turno.
Foto com a camisa do rival
A relação começou a azedar durante o período de folga após a eliminação do São Paulo na Libertadores, em 2019. Arboleda apareceu em uma foto vestindo a camisa do Palmeiras durante confraternização com amigos no Equador.
A imagem rapidamente repercutiu. O zagueiro pediu desculpas, mas as redes sociais nunca esqueceram o episódio. Em algumas estratégias de comunicação do clube à época, evitava-se até o uso da frase "Arboleda vestiu a camisa do São Paulo x vezes", justamente pela lembrança de ter usado a camisa do rival.
Das festas clandestinas ao título paulista
A personalidade de Arboleda fora de campo sempre foi cercada por polêmicas. Muitas delas começaram no período da pandemia. Durante a paralisação do futebol por causa da Covid-19, o jogador foi flagrado em festas clandestinas.
Em maio de 2021, foi visto na porta de uma balada localizada na zona sul de São Paulo. Submetido a testes para Covid-19, acabou afastado de alguns treinos e multado pelo clube. O perfil festeiro do zagueiro nunca foi novidade.
O Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador que afirmaram que Arboleda "sempre gostou da farra". O tema chegou a virar piada entre torcedores. Naquele ano, porém, o episódio acabou perdoado.
A curiosidade é que o caso aconteceu em 28 de maio. Cinco dias antes, em 23 de maio, o São Paulo havia conquistado o Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, no Morumbis. Na campanha, Arboleda foi um dos destaques e peça importante do elenco comandado por Hernán Crespo. O título encerrou um jejum que durava desde 2012.
Lesão grave marca 2022
Consolidado e com espaço garantido, Arboleda viveu um dos períodos mais difíceis da carreira em 2022. Titular no time de Rogério Ceni, sofreu em julho uma grave lesão no tornozelo esquerdo: fratura com ruptura de ligamentos.
A cena foi marcante. No jogo, Arboleda deixou o gramado chorando. Foi necessária intervenção cirúrgica. Para o São Paulo, era certo que o defensor perderia o restante da temporada. Para o jogador, a maior preocupação era a possibilidade de ficar fora da Copa do Mundo.
Em uma corrida contra o tempo, porém, Arboleda foi convocado pela seleção do Equador, mas acabou ficando no banco nos três jogos no Mundial do Catar. As convocações, que até então eram rotina, aos poucos passaram a ser mais raras, também em razão de problemas disciplinares.
Retorno em 2023 e ano mágico
A temporada de 2023 foi uma das mais positivas de Arboleda no São Paulo. O zagueiro foi reintegrado no início do ano, após recuperação da lesão.
O auge veio em setembro, com a conquista inédita da Copa do Brasil. A final foi disputada contra o Flamengo, no Morumbis, sob comando de Dorival Júnior. Naquela campanha, Arboleda foi um dos pilares defensivos.
Nos vídeos e materiais de bastidores após a conquista, Arboleda apareceu como um dos personagens centrais. "Balada liberada" virou frase recorrente entre torcedores e até brincadeira entre membros da diretoria. A imagem do zagueiro comemorando com um charuto no vestiário chegou a ser reproduzida em muros nos arredores do Morumbis. Até então, o ambiente seguia amistoso.
Renovação e pagamento de dívidas
Um dos jogadores mais antigos do elenco, Arboleda renovou contrato em 2024. O novo vínculo foi acertado até o fim de 2027. No acordo, um ponto chamou atenção: o São Paulo ofereceu respaldo financeiro para quitar dívidas do atleta.
Para viabilizar a renovação, o clube assumiu débitos pessoais do zagueiro que somavam cerca de R$ 642,8 mil. Os valores incluíam aproximadamente R$ 516 mil ligados a pendências com a empresa Kirin Soccer, além de cerca de R$ 111 mil em IPVA. A quitação dessas obrigações fez parte do entendimento entre as partes para a extensão do contrato.
Na Justiça, o nome de Arboleda aparecia desde 2019. Entre os casos, havia ações classificadas como procedimento comum cível em trâmite no Foro Central de São Paulo, incluindo processos de cobrança sem despejo e pedido de rescisão contratual com devolução de valores.
Um dos processos, iniciado em 2019, seguia suspenso, enquanto outro, ligado ao cumprimento de sentença, teve movimentações recentes, como expedição de certidões e encaminhamento para despacho. As ações estavam relacionadas a cobranças movidas pela empresa Euro Futs Marketing Esportivo Ltda.
Veja detalhes sobre as dívidas de Arboleda
Polêmica com a seleção do Equador
As polêmicas sempre acompanharam Arboleda e se intensificaram nos últimos anos. Em 2024, além da repercussão envolvendo dívidas, o zagueiro também se desgastou com a seleção do Equador.
Em março daquele ano, o zagueiro foi filmado em uma boate nos Estados Unidos, exibindo um maço de dinheiro durante a data Fifa. O episódio aconteceu um dia antes do amistoso entre Equador e Itália, disputado em Nova Jersey, e teve forte repercussão no país. Após a divulgação das imagens, a Federação Equatoriana de Futebol divulgou nota de repúdio, contestando a versão do jogador de que estaria em horário de folga e afirmando que a conduta contrariava os princípios da seleção.
Perda de espaço em 2025 e briga com Müller
Em 2025, Arboleda passou a conviver com maior oscilação de desempenho. Isso coincidiu com o aumento da concorrência no setor defensivo. Ainda assim, ele não havia externado publicamente o incômodo que viria à tona em 2026.
Em agosto daquele ano, se envolveu em troca de farpas com o ex-jogador e comentarista Müller. Durante análise sobre o São Paulo, o ídolo tricolor criticou os estrangeiros do elenco e afirmou que os "gringos eram um pior que o outro".
A declaração provocou reação imediata. Arboleda publicou uma foto nas redes sociais chamando Müller de "palhaço". Em seguida, o comentarista respondeu em tom duro, cobrando conquistas relevantes do equatoriano pelo clube.
A crise de 2026: sumiço de 30 dias
Em 2026, a crise Arboleda tomou conta do São Paulo. Ainda no Campeonato Paulista, o jogador viajou ao Equador alegando necessidade de resolver problemas pessoais. O Lance! questionou pessoas próximas sobre o motivo da viagem. A resposta recebida foi: "Arboleda sendo Arboleda".
Na sequência da temporada, ainda na transição entre Hernán Crespo e Roger Machado, o zagueiro começou a perder espaço. A reportagem ouviu pessoas do convívio do atleta, que afirmaram que a situação o incomodava e que ele demonstrava insatisfação com questões internas.
A reação do zagueiro surpreendeu o clube: um sumiço de 30 dias. Arboleda faltou a compromissos, não compareceu ao último treino antes da viagem para enfrentar o Internacional, em 4 de abril, e não embarcou com a delegação. Pouco depois, o São Paulo descobriu que ele havia viajado ao Equador sem autorização.
Durante o período fora, circularam vídeos de Arboleda em festas e também participando de partidas locais, o que ampliou a repercussão negativa e aumentou a insatisfação interna.
Os contatos não eram respondidos. A relação se desgastou ainda mais, tanto com a diretoria quanto com o elenco, segundo apurou o Lance!.
Roger Machado: "Foge das minhas mãos"
Arboleda teve uma conversa com Roger Machado antes da viagem. Na ocasião, o treinador explicou os motivos da perda de espaço, mas disse que acompanharia a sua evolução. Até então, não havia qualquer indício de que o zagueiro reagiria daquela forma. O caso virou tema da entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, quando Roger admitiu que deixaria a decisão sobre o futuro do atleta nas mãos da diretoria.
- Na verdade, a gente tem pouco a falar. O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, entregamos o caso para a direção. A gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio não sabia o que tinha ocorrido. Agora, aguardamos, mas foge das minhas mãos - disse o técnico.
Como fica a situação de Arboleda
A situação ganhou definição nesta segunda-feira (4). Após longa reunião entre clube e jogador, ficou acertado que Arboleda seguirá vinculado ao São Paulo, mas treinando separado do restante do elenco no SuperCT. A intenção da diretoria é negociá-lo na próxima janela de transferências, em julho.
O equatoriano retornou ao Brasil após permanecer 30 dias no Equador. Durante esse período, o tema já era debatido internamente, e a possibilidade de saída passou a ser tratada como caminho mais provável.
Segundo apurou o Lance!, havia entre alguns dirigentes o desejo de rescindir o contrato por justa causa, mas o departamento jurídico entendia que esse não seria o melhor caminho. Uma rescisão amigável também era considerada distante.
Além do afastamento das atividades com o grupo principal, Arboleda passará por bateria de exames físicos e deverá cumprir uma espécie de pré-temporada individual para retomar a condição ideal. O clube também fará desconto salarial referente aos dias em que permaneceu ausente.
Dentro de campo, a saída de cena do zagueiro acontece em momento sensível, especialmente pela escassez de opções defensivas. Ex-volante do São Paulo e campeão mundial pelo clube, Renan avaliou o impacto técnico da ausência.
- Do ponto de vista técnico, um jogador comprometido e com a qualidade do Arboleda seria importante. Ainda mais nesse momento em que o Tolói está machucado e o Alan Franco também. Praticamente não sobram zagueiros destros. Então, tecnicamente ele seria importante, sem dúvida nenhuma - disse Renan.
Ao mesmo tempo, o ex-atleta criticou o comportamento do equatoriano e destacou a necessidade de preservar um ativo financeiro.
- O Arboleda é um ativo do clube. Na situação financeira em que o São Paulo está, não pode se desfazer facilmente de um jogador assim. O melhor caminho é tentar utilizá-lo na próxima janela como moeda de troca ou buscar uma negociação vantajosa - completou.
Assim, o caso Arboleda entra em fase decisiva no São Paulo. Sem clima para reintegração ao elenco e com a relação desgastada após os episódios recentes, o clube optou por uma solução intermediária: afastá-lo do grupo enquanto busca mercado na próxima janela. Ao mesmo tempo em que perde uma opção experiente para a defesa, a diretoria tenta se preservar juridicamente.
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