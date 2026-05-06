Lucas Moura se pronuncia após operação: 'Eu vou voltar'

Nesta segunda-feira (4), o atacante do São Paulo, Lucas Moura, passou por cirurgia, após sofrer uma ruptura do tendão calcâneo da perna direita. A previsão é que o camisa 7 perca o restante da temporada, visto que o tempo de recuperação é de sete meses, no mínimo. Após operação, o atleta se manifestou via redes sociais, publicando um agradecimento e demonstrou-se esperançoso com recuperação.

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Publicação de Lucas Moura após cirurgia

"Talvez eu nunca entenda completamente, mas eu escolho confiar. Tem sido uma das fases mais desafiadoras da minha carreira. Dias de dor, de silêncio, de reflexão… Mas, em meio a tudo isso, uma certeza permanece: DEUS continua sendo DEUS! Sua bondade e sua misericórdia duram para SEMPRE! E eu sei que até aqui tem propósito. E lá na frente tudo isso vai fazer sentido."

"Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que nunca me deixaria. E eu tenho plena convicção disso, pois até aqui foi Ele que me sustentou. 'Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada.' Romanos 8:18"

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"Eu vou voltar, e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso! Larissa Moura meu amor, você é tudo pra mim, obrigado por ser essa companheira maravilhosa, você é a maior benção da minha vida! Obrigado ao Dr Moisés Cohen e a todos do Hospital Israelita Albert Einstein pelo cuidado e carinho."

"E aos meus familiares, amigos, companheiros e funcionários do clube e torcedores, muito obrigado por cada mensagem, por cada oração, por cada palavra de apoio. Vocês fazem toda a diferença. Estarei na torcida pelos meus companheiros e pelo nosso Tricolor, como sempre! DEUS abençoe."

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Veja detalhes de como aconteceu a lesão

Texto de Izabella Giannola

Após voltar a figurar a lista de relacionados e a jogar depois de mais de um mês de recuperação de duas fraturas nas costelas, o meia sofreu nova lesão neste domingo (2).

Durante a semana, Lucas retomou os treinamentos com o elenco e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly.

No entanto, cerca de 20 minutos depois, em disputa com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Lucas precisou deixar o campo carregado com auxílio da comissão são-paulina e do zagueiro Dória.

Lucas Moura sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles no último domingo (3) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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