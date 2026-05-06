São Paulo demite secretária por suspeita de atuação 'fantasma'

O ambiente político do São Paulo segue quente em mais um episódio polêmico. Nesta quarta-feira (6), o clube demitiu uma secretária ligada a Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, sob suspeita de atuação "fantasma", após análise interna de registros administrativos. A abertura do procedimento interno é conduzida pelo presente Harry Massis Jr.

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O desligamento se deu em razão de questionamentos sobre a rotina de trabalho de Ivana Zavatti, funcionária registrada como "Assistente Administrativo" desde fevereiro de 2021, sob a gestão de Julio Casares, e que mantinha uma rotina de trabalho em "home office", ou seja, sem comparecer ao Morumbis ou Barra Funda. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

A atuação da funcionária, com salário de aproximadamente R$ 7 mil, teve inconsistência nos controles de ponto, registrados manualmente todo mês, e que indicavam horários exatamente iguais em todos os dias trabalhados, sem nenhuma variação.

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O registro é enviado por e-mail pela funcionária ao departamento de Recursos Humanos do São Paulo e não é feito de um endereço com domínio interno do clube, mas de uma conta que termina em "abreujr.com.br", utilizado pelo escritório de advogados que tem Olten Ayres como sócio principal.

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Comissão de Ética do São Paulo recomenda expulsão de Olten Ayres

A Comissão de ética do Tricolor se reuniu no último dia 30 e recomendou o afastamento de Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Harry Massis protocolou um pedido de expulsão do mandatário do Conselho.

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O pedido, como manda o protocolo, foi recebido pelo próprio Olten e encaminhado para a Comissão de Ética, que analisará a representação. Dependendo da interpretação, o presidente do Conselho terá direito de apresentar sua defesa e, em seguida, a eventual exclusão do quadro de associados será submetida à votação entre os conselheiros - semelhante ao que aconteceu recentemente em casos como de Mara Casares e Douglas, envolvidos no caso dos camarotes.

O Lance! apurou que a movimentação não era esperada, mas foi motivada após algumas divergências entre Massis e Olten envolvendo uma reforma estatutária no clube. Em dezembro, ainda com Julio Casares na gestão, o ex-presidente pediu uma proposta de alteração no estatuto.

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