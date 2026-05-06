São Paulo faz último treino antes de viajar para o Chile; veja provável escalação

O elenco do São Paulo realizou o último treino antes de viajar para o Chile na tarde desta quarta-feira (6), no SuperCT, para o duelo com o O'Higgins, que será válido pela quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana. Com o problema técnico na aeronave que levaria a delegação para Santiago na última terça-feira (5), o Tricolor permaneceu na capital paulista para encerrar os trabalhos.

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O dia começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Na sequência, a preparação física comandou o processo de aquecimento antes dos ajustes táticos promovidos por Roger Machado. O treinador são-paulino aproveitou a atividade para treinar construções de jogadas e cobranças de bolas paradas.

Após o treinamento, a delegação viajará opara Santiago. Ao desembarcar na capital chilena, a delegação seguirá de ônibus até Rancagua – local da partida com o O'Higgins no estádio Codelco El Teniente.

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O São Paulo lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo.

Provável escalação do São Paulo:

Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo (Wendell); Danielzinho, Luan, Cauly, Luciano e Artur; Calleri.

Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

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