Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, em Barueri, em uma das semifinais do Campeonato Paulista. A outra será entre Novorizontino e Corinthians.

O Trio de Ferro vem bem na temporada: Palmeiras líder, São Paulo vice-líder e Corinthians terceiro colocado no Brasileiro. Mas o tema aqui será o Choque-Rei de domingo.

É esperado um duelo tático bem interessante nesta partida. Tanto Palmeiras quanto São Paulo têm maneiras claras de atuar, mas a escalação de um time terá enorme efeito no adversário.

O time do Palmeiras vem jogando em um 4-2-4 quando ataca e tenta se transformar em um 4-4-2 quando defende. Ainda não tem um entrosamento defensivo perfeito; por isso mesmo, há muito palmeirense apavorado exigindo um volante de ofício. Mas, com tantos jogadores talentosos, Abel optou por ter mais gente boa em campo em detrimento da segurança defensiva. E não dá para dizer que está dando errado. O time vem bem, mas ainda pode mais.

Mas a escalação palmeirense tem de ser vista diante do rival, o São Paulo. Crespo encontrou a melhor versão do Tricolor jogando em um 4-3-3. Muitos dizem que ele imita a Inter de Milão em que jogou, comandada por Roberto Mancini, que atuava em um 4-3-2-1.

Mas o que importa aqui é a quantidade de jogadores no meio de campo. Três, no caso: Danielzinho, Marcos Antonio e Bobadilla. O trio é capaz de atordoar um meio-campo rival com menos jogadores, no caso do Palmeiras, Marlos e Andreas Pereira. Mas, se o time de Abel souber recompor com os homens de lado (Mauricio e Allan — ou Arias no lugar de um deles), pode resolver o problema.

Crespo tem uma alternativa para escalar o São Paulo: atuar com três zagueiros (considerando que o rival joga com dupla de ataque) e tirar Lucas do time, por conta das questões envolvendo o atacante e o gramado sintético.

Poderia se fortalecer defensivamente, mas perderia uma força importante no ataque.

São escolhas. A tendência é que cada um vá com o que vem dando certo: Palmeiras no 4-2-4 ofensivo, que vira um 4-4-2 defensivo, e o São Paulo no 4-3-3 (ou 4-3-2-1).

Domingo à noite teremos um clássico de enorme rivalidade e com duelo tático bem interessante.

