Arboleda e São Paulo travam reunião tensa, e web dispara: 'Inacreditável'

A novela Arboleda e São Paulo parece estar chegando ao fim, o equatoriano chegou a apresentar-se no SuperCT nesta segunda-feira (4) e fez uma longa reunião com o clube. No entanto, as conversas não foram nada amigáveis e torcedores apontam diversas críticas não somente ao atleta, mas também à diretoria.

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O defensor se apresentou no SuperCT e ficou acertado que seguiria treinando separado do elenco, com a intenção de ser negociado na próxima janela de transferências, em julho. Esta possibilidade era debatida desde o período no qual Arboleda ainda estava no Equador, segundo apurou Izabella Giannola, setorista do São Paulo no Lance!.

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Reação da web com reunião de Arboleda com São Paulo

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Relembre a história do "desaparecimento" do zagueiro

Texto de Izabella Giannola

Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, o zagueiro do São Paulo já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

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A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

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