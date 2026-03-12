Na estreia de Roger Machado, São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão
Luciano e Calleri marcam no Canindé, e Tricolor assume a ponta do Brasileirão
O Campeonato Brasileiro tem um novo líder! O São Paulo venceu a Chapecoense por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12), no Estádio do Canindé, pela quinta rodada da competição, e assumiu a ponta da tabela de forma isolada, já que o Palmeiras foi derrotado pelo Vasco. Os gols do Tricolor saíram no segundo tempo, marcados por Luciano e Calleri. O duelo marcou a estreia de Roger Machado no comando técnico do time paulista.
Com o resultado, o Tricolor foi a 13 pontos em cinco jogos e segue invicto no Brasileirão. Por outro lado, a Chapecoense tem apenas cinco pontos, ocupando a 12ª posição na tabela de classificação.
Como foi o jogo?
Sob forte chuva, as equipes entraram em campo em um ritmo de jogo bem fraco, com pouca criação de ambos os lados. O duelo só ficou mais emocionante depois dos 30 minutos. Antes disso, Luciano cobrou uma falta direto pra fora e, em outro lance, Calleri fez ótima jogada individual e toca para o meio da área. Bobadilla e Lucas chegam para disputar a bola, mas a zaga afastou.
Aos 36, Lucas Ramon arriscou um ótimo chute para o gol, obrigando Léo Vieira a desviar para escanteio. Três minutos depois, Luciano recebeu cruzamento de Calleri e finalizou para nova defesa do goleiro da Chape. Neste momento da partida, o São Paulo pressionava em busca de abrir o marcador, mas não conseguiu.
Nos minutos finais foi a vez da Chapecoense levar perigo ao goleiro Rafael, que até então pouco havia trabalhado. Everton ficou com a sobra de uma bola invertida para o lado direito e arrematou com muito perigo para o gol. As equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.
Os gols do São Paulo
No primeiro minuto do segundo tempo, Luciano foi às redes e com direito a um belo gol! Marcos Antônio descolou um ótimo cruzamento para a área, e Luciano, de cabeça, abriu o placar no Canindé.
Não demorou para o Tricolor ampliar o marcador, desta vez, com Calleri. Marcos Antônio encontrou Luciano, que ajeitou para trás e achou para Bobadilla. O volante foi para a jogada individual e tocou para Calleri, no meio, só desviar para dentro.
O São Paulo estava mais perto do terceiro gol que a Chape do primeiro. Aos 26, Marcos Antônio recebeu ótimo lançamento de Lucas, tabelou com Bobadilla e ampliou a vantagem, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada e anulou o gol.
O que vem por aí?
Na próxima rodada, o São Paulo viaja para encarar o RB Bragantino no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Cícero Souza Marques, pela sexta rodada. Já a Chapecoense receberá o Grêmio, na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), na Arena Condá.
Confira as informações do jogo entre São Paulo x Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 0 CHAPECOENSE
5ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Luciano (1'/2ºT) (1x0); Calleri (14'/2ºT) (2x0);
🟨 Cartões amarelos: Rafael Cavalheira (CHA);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Alan Franco (Arboleda) e Wendell (Nícolas); Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla (Pablo Maia) e Lucas (Cauly); Luciano (André Silva) e Calleri. (Técnico: Roger Machado)
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton (João Vitor), Bruno Leonardo, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira (Rubens) e Jean Carlos (Giovanni Augusto); Marcinho (Ítalo) e Bolasie (Neto Pessoa). (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
