menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Veja os gols de São Paulo x Chapecoense: Dupla Calleri e Luciano brilha na estreia de técnico

Tricolor assume a liderança do campeonato com o resultado

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 12/03/2026
21:51
Luciano e Calleri (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
imagem cameraLuciano e Calleri (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Chapecoense se enfrentam no Canindé, por mais uma rodada do Brasileirão. Sem o Morumbi devido aos shows da banda australiana ACDC, a Portuguesa emprestou seu estádio ao Tricolor, que larga na frente com Calleri e Luciano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Depois de receber uma cavadinha perfeita dos pés de Marcos Antônio, cotado para jogar na Seleção Brasileira, Luciano cabeceou para o gol e marcou seu 106° tento com a camisa Tricolor, ultrapassando Canhoteiro, artilheiro histórico do clube.

O segundo gol também veio de uma jogada de Marcos Antônio. Depois de mais uma cavadinha certeira, Luciano ajeitou para Bobadilla, que passou para Calleri, fazendo o segundo gol.

continua após a publicidade

Este jogo marca a estreia de Roger Machado como treinador do São Paulo, que chegou após a demissão do técnico Hernán Crespo.

Luciano comemorando gol com a camisa do São Paulo (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)
Luciano comemorando gol com a camisa do São Paulo (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Bastidores da queda: São Paulo demite Crespo após divergências sobre expectativas internas

Para os canais de comunicação do Tricolor, Roger Machado comentou sobre a sua chegada ao clube:

- Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho - afirmou.

Harry Massis Jr., presidente do São Paulo, disse que Roger chega ao clube pelos trabalhos realizados em sua carreira.

- A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele. É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias