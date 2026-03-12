Veja os gols de São Paulo x Chapecoense: Dupla Calleri e Luciano brilha na estreia de técnico
Tricolor assume a liderança do campeonato com o resultado
São Paulo e Chapecoense se enfrentam no Canindé, por mais uma rodada do Brasileirão. Sem o Morumbi devido aos shows da banda australiana ACDC, a Portuguesa emprestou seu estádio ao Tricolor, que larga na frente com Calleri e Luciano.
Depois de receber uma cavadinha perfeita dos pés de Marcos Antônio, cotado para jogar na Seleção Brasileira, Luciano cabeceou para o gol e marcou seu 106° tento com a camisa Tricolor, ultrapassando Canhoteiro, artilheiro histórico do clube.
O segundo gol também veio de uma jogada de Marcos Antônio. Depois de mais uma cavadinha certeira, Luciano ajeitou para Bobadilla, que passou para Calleri, fazendo o segundo gol.
Este jogo marca a estreia de Roger Machado como treinador do São Paulo, que chegou após a demissão do técnico Hernán Crespo.
Para os canais de comunicação do Tricolor, Roger Machado comentou sobre a sua chegada ao clube:
- Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho - afirmou.
Harry Massis Jr., presidente do São Paulo, disse que Roger chega ao clube pelos trabalhos realizados em sua carreira.
- A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele. É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele.
