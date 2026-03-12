menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Roger Machado vira assunto após vitória do São Paulo: 'Joga bola'

Tricolor ultrapassa o Palmeiras e é líder do campeonato

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 12/03/2026
22:27
Roger Machado na estreia no São Paulo contra a Chapecoense
imagem cameraRoger Machado na estreia no São Paulo contra a Chapecoense (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Roger Machado estreou no São Paulo com vitória nesta quinta-feira (12), no Brasileirão, contra a Chapecoense, no Canindé. O Tricolor venceu a partida por 2 a 0, com gols de Luciano e Calleri. Confira o que os internautas estão dizendo sobre o novo treinador da equipe paulista.

continua após a publicidade

➡️ Veja os gols de São Paulo x Chapecoense: Dupla Calleri e Luciano brilha na estreia de técnico

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Roger Machado, técnico do São Paulo
Roger Machado, técnico do São Paulo (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi o jogo?

Texto de Rafaela Cardoso

Sob forte chuva, as equipes entraram em campo em um ritmo de jogo bem fraco, com pouca criação de ambos os lados. O duelo só ficou mais emocionante depois dos 30 minutos. Antes disso, Luciano cobrou uma falta direto pra fora e, em outro lance, Calleri fez ótima jogada individual e toca para o meio da área. Bobadilla e Lucas chegam para disputar a bola, mas a zaga afastou.

Aos 36, Lucas Ramon arriscou um ótimo chute para o gol, obrigando Léo Vieira a desviar para escanteio. Três minutos depois, Luciano recebeu cruzamento de Calleri e finalizou para nova defesa do goleiro da Chape. Neste momento da partida, o São Paulo pressionava em busca de abrir o marcador, mas não conseguiu.

continua após a publicidade

Nos minutos finais foi a vez da Chapecoense levar perigo ao goleiro Rafael, que até então pouco havia trabalhado. Everton ficou com a sobra de uma bola invertida para o lado direito e arrematou com muito perigo para o gol. As equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Os gols do São Paulo

No primeiro minuto do segundo tempo, Luciano foi às redes e com direito a um belo gol! Marcos Antônio descolou um ótimo cruzamento para a área, e Luciano, de cabeça, abriu o placar no Canindé.

Não demorou para o Tricolor ampliar o marcador, desta vez, com Calleri. Marcos Antônio encontrou Luciano, que ajeitou para trás e achou para Bobadilla. O volante foi para a jogada individual e tocou para Calleri, no meio, só desviar para dentro.

O São Paulo estava mais perto do terceiro gol que a Chape do primeiro. Aos 26, Marcos Antônio recebeu ótimo lançamento de Lucas, tabelou com Bobadilla e ampliou a vantagem, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada e anulou o gol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias