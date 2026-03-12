Roger Machado vira assunto após vitória do São Paulo: 'Joga bola'
Tricolor ultrapassa o Palmeiras e é líder do campeonato
Roger Machado estreou no São Paulo com vitória nesta quinta-feira (12), no Brasileirão, contra a Chapecoense, no Canindé. O Tricolor venceu a partida por 2 a 0, com gols de Luciano e Calleri. Confira o que os internautas estão dizendo sobre o novo treinador da equipe paulista.
Como foi o jogo?
Texto de Rafaela Cardoso
Sob forte chuva, as equipes entraram em campo em um ritmo de jogo bem fraco, com pouca criação de ambos os lados. O duelo só ficou mais emocionante depois dos 30 minutos. Antes disso, Luciano cobrou uma falta direto pra fora e, em outro lance, Calleri fez ótima jogada individual e toca para o meio da área. Bobadilla e Lucas chegam para disputar a bola, mas a zaga afastou.
Aos 36, Lucas Ramon arriscou um ótimo chute para o gol, obrigando Léo Vieira a desviar para escanteio. Três minutos depois, Luciano recebeu cruzamento de Calleri e finalizou para nova defesa do goleiro da Chape. Neste momento da partida, o São Paulo pressionava em busca de abrir o marcador, mas não conseguiu.
Nos minutos finais foi a vez da Chapecoense levar perigo ao goleiro Rafael, que até então pouco havia trabalhado. Everton ficou com a sobra de uma bola invertida para o lado direito e arrematou com muito perigo para o gol. As equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.
Os gols do São Paulo
No primeiro minuto do segundo tempo, Luciano foi às redes e com direito a um belo gol! Marcos Antônio descolou um ótimo cruzamento para a área, e Luciano, de cabeça, abriu o placar no Canindé.
Não demorou para o Tricolor ampliar o marcador, desta vez, com Calleri. Marcos Antônio encontrou Luciano, que ajeitou para trás e achou para Bobadilla. O volante foi para a jogada individual e tocou para Calleri, no meio, só desviar para dentro.
O São Paulo estava mais perto do terceiro gol que a Chape do primeiro. Aos 26, Marcos Antônio recebeu ótimo lançamento de Lucas, tabelou com Bobadilla e ampliou a vantagem, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada e anulou o gol.
