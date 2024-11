Luciano e Lucas comemora gol do São Paulo no MorumBis







Copiar Link

Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 11/11/2024 - 07:15 • São Paulo

A vitória diante do Athletico-PR consolidou, ainda mais, o São Paulo entre os seis melhores do Brasileirão 2024. Com 57 pontos conquistados, o Tricolor está dez na frente do Cruzeiro, 7º colocado com 47 pontos. Ao que tudo indica, é difícil que essa diferença seja derrubada nos cinco jogos restantes da competição, mas a equipe de Luis Zubeldía, neste momento, olha ainda mais para cima, mantendo na mira uma vaga direta na próxima Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

E o que o São Paulo precisa fazer para conquistar esse lugar dentro do G4? A resposta envolve não só o desempenho do próprio clube, mas também o momento vivido por outros adversários. Na análise abaixo, estão apresentados alguns dos pontos-chave que podem levar o Tricolor ao G4 ao fim das 38 rodadas.

Desempenho no MorumBis

Atualmente, o São Paulo tem um aproveitamento superior a 65% como mandante na temporada. E mesmo afastado 45 dias da sua casa, o MorumBis, conseguiu conquistar vitórias contra Corinthians (em Brasília) e contra o Vasco (em Campinas). Na volta, contra o Athletico-PR, venceu mais uma vez.

Luciano comemora gol pelo São Paulo no MorumBis. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Restando mais cinco jogos neste Brasileirão, o São Paulo faz mais dois dentro de sua casa. O primeiro deles é diante do Atlético Mineiro, uma semana antes da final da Libertadores, que será disputada pelo Galo no dia 30 de novembro. Existe, portanto, a chance de atletas serem poupados, além do fator psicológico do peso na copa continental após a derrota para o Flamengo na Copa Do Brasil.

➡️ Por que Calleri tem feito menos gols pelo São Paulo? Zubeldía explica

O outro jogo é contra o Juventude, que luta para não cair. Portanto, para o time de Zubeldía, a partida tem o peso de uma obrigação dos três pontos. Se o time se mantiver 100% nessas duas partidas, pontuar fora de casa fará ainda mais diferença. Os três jogos como visitante são, na ordem, RB Bragantino, Grêmio e Botafogo. Este último, na última rodada da competição. Resta esperar para ver o status do Botafogo no campeonato, se terá sido campeão, ou não.

Adversários diretos na tabela

Além do São Paulo, brigam pela vaga o Internacional, que tem 59 pontos (dois a mais) e o Flamengo, com 58. Porém, os cariocas têm um jogo a menos. Há um ponto importante no calendário dos dois: haverá um confronto direto entre eles na 36ª rodada, o que pode tirar pontos dos dois nessa disputa.

Borré comemora gol pelo Internacional no Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Ao analisar a tabela da dupla, o rubro-negro é o que demonstra ter a sequência menos complicada, mas é preciso entender ainda o peso que o título da Copa do Brasil terá para o elenco. Além de uma "revanche" na próxima rodada contra o próprio Galo, o Fla terá Cuiabá, Criciúma e Vitória, que lutam contra o rebaixamento, e Inter e Fortaleza que brigam na parte de cima.

➡️ Com a vitória do Inter, Roger Machado quebra recorde de Mano Menezes

Já o Colorado terá jogos mais complicados. Inicia a sequência com Vasco, que mira uma vaga na pré Libertadores e depois o RB Bragantino, que olha para o Z4. porém, os três últimos jogos são com times de alto nível: Flamengo, Botafogo e encerra contra o Fortaleza.

Para além de pontuar bem, o São Paulo precisa torcer para tropeços da dupla nesta reta final para poder ultrapassar e entrar no G4.

Títulos de Botafogo e Flamengo na temporada

Mesmo que o G4 não chegue, o São Paulo ainda poderá garantir vaga na fase de grupo da Libertadores. Para isso, é preciso que um time que já tenha vaga direta garantida esteja entre os quatro primeiros. Neste caso, há duas chances. O Flamengo foi penta da Copa do Brasil e, caso passe o Inter, abre uma vaga direta para a 5ª colocação na tabela.

Bastos, zagueiro do Botafogo, em jogo pelo Brasileirão. Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode fazer essas vagas aumentarem ainda mais. Caso vença a final da Libertadores contra o Galo, o alvinegro empurraria para baixo mais uma chance de entrar na competição continental já nos grupos. Ou seja, as vagas diretas podem ficar na 5ª ou até 6ª posição da competição.

➡️ Bruno Henrique, do Flamengo, crava inocência em investigação envolvendo manipulação de apostas

Como o próprio Zubeldía destacou na coletiva após o último jogo, não é momento de pensar em nada que nçao seja garantir uma vaga direta na Libertadores. Com a ajuda dos adversários, a missão pode se tornar um pouco menos complicada para o Tricolor.