Publicada em 09/11/2024 - 04:00 • Porto Alegre (RS)

Roger Machado vem fazendo história no Internacional. Na noite de sexta-feira (8), o técnico atingiu outra marca importante ao vencer o Fluminense: completou 14 jogos sem perder. A quebra do recorde de invencibilidade, inclusive, foi diante de Mano Menezes, que tinha o recorde dos últimos anos.

O Internacional aumentou a sequência de invicta ao vencer o Fluminense por 2 a 0 na noite de sexta-feira (8), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Rafael Borré e Bruno Henrique foram os responsáveis pelos gols dos mandantes. A partida ainda contou com um tento anulado do colombiano, por impedimento milimétrico.

Mais do que conquistar três pontos e ingressar, mesmo que de forma momentânea no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Internacional aumentou a sequência invicta. Já são 82 dias sem saber o que é perder. A última derrota Colorada aconteceu em 18 de agosto, quando o Atlético-GO venceu por 1 a 0, no Antônio Accioly, em Goiânia.

Além disso, chegar aos 14 jogos de invencibilidade significa que Roger Machado ultrapassou o recorde recente do clube, que era, inclusive, de Mano Menezes, adversário da rodada. Em 2022, ele atingiu 13 jogos sem perder e levou o Inter ao vice-campeonato brasileiro, garantindo uma vaga na Libertadores da próxima temporada.

Inter aumentou sequência de invencibilidade ao vencer o Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Sequências invictas do Internacional:

2024: Roger Machado - 14 jogos

2022/23: Mano Menezes - 13 jogos

2020/21: Abel Braga - 12 jogos

Agora, o Internacional tem alguns dias de folga devido à Data FIFA, antes de tentar aumentar a sequência invicta. O time volta a campo somente no dia 21 de novembro, quando encara o Vasco, em São Januário. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.