Elenco do São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda na quarta-feira (13)







Copiar Link

Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 10/11/2024 - 21:38 • São Paulo

O São Paulo mostra que vai brigar firme pela vaga no G4 do Brasileirão até o fim da temporada. A vitória contra o Athletico-PR na noite de sábado (9) deixou o Tricolor vivo por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. Em paralelo à conclusão da competição, a equipe já iniciou seu planejamento para 2025 e já começará a 'testar' seus atletas na parte física.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O clube anunciou que a reapresentação do elenco só acontecerá na quarta-feira (13). Antes disso, o elenco tricolor passará por uma bateria de exames visando a preparação para a próxima temporada.

Elenco do São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda na quarta-feira (13). Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Os atletas vão ser divididos em dois grupos e passarão por consultas com uma equipe de cardiologistas para realizar exames como eletro e ecocardiograma, além de testes ergométricos e avaliações oftalmológicas e de otorrinolaringologia. Todas as atividades serão feitas no Centro de Treinamento da Barra Funda, na capital paulista.

➡️ Por que Calleri tem feito menos gols pelo São Paulo? Zubeldía explica

Após o duelo contra o Athletico-PR, o técnico Luís Zubeldía comentou sobre a preparação do elenco e de sua comissão técnica para a próxima temporada. O treinador preferiu afastar qualquer comentário relacionado a possíveis contratações ou renovações com atletas, dando prioridade para o trabalho do dia a dia no clube.

- É claro que às vezes falamos de algumas posições e de jogadores. Mas não é o momento para isso. Eu estou contente com os meus jogadores e falo isso para eles. Sempre transmito muita calma a eles porque não temos que dar ouvido a tudo o que falam. Agora, temos que pensar que o São Paulo precisa jogar a Libertadores no ano que vem, é o mais importante. Depois discutiremos situação pessoal minha, do meu staff ou de qualquer jogador, não agora - explicou.

O próximo duelo será diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim como o Furacão, o Bragantino é um dos times que lutam contra o rebaixamento e que serão adversários do São Paulo nesta reta final de Série A.