Calleri não vive fase de artilheiro no São Paulo, mas tem agradado o técnico Luis Zubeldía.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 10/11/2024 - 16:47 • São Paulo

Considerado uma das referências do elenco são-paulino, o centroavante Jonathan Calleri vive uma temporada de desafios com a camisa do Tricolor. Acostumado a ser o 'homem-gol' da equipe, o argentino tem um 2024 mais discreto quando o assunto é marcar gols, mas isso não parece ser um grande problema para o treinador Luis Zubeldía.

Dese que assumiu o clube no final de abril, Calleri tem nove gols pelo São Paulo, sendo cinco deles no Campeonato Brasileiro. O técnico argentino analisou os motivos para o desempenho "abaixo" do atacante argentino após a vitória por 2 x 1 para o Athletico-PR, jogo que o camisa 9 foi substituído por André Silva, que entrou e marcou o gol da virada Tricolor.

- Ele é um atacante que precisa da ajuda de volantes. E hoje temos jogado com mais atacantes do que volantes. Ele talvez precisasse do avanço dos laterais, com mais cruzamentos. A atuação da equipe talvez diminua as chances para um centroavante como ele. Mas acredito que, em termos gerais, eu valorizo outras coisas nos atacantes também - explicou o treinador na coletiva.

Técnico do São Paulo, Zubeldía elogiou postura do time após vitória contra o Athletico-PR. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O treinador reforçou que precisa dar espaço e valorizar quando outros atacantes tomam o protagonismo da partida- Porque hoje não fez gol, mas vem trabalhando bem e sabemos que é uma referência. Sabemos o que ele significa para a equipe. Eu sou o primeiro que quer que o atacante faça gols, mas, como equipe, preciso valorizar qualquer jogador que ajude a equipe. Estou contente com ele e com todo o ataque - completou.

Ainda na coletiva, Zubeldía falou sobre a substituição de Calleri e entrada de André Silva. O argentino se mostrou tranquilo com a troca e demonstrou ver estabilidade do atacante titular no elenco.

- Eu não sou de trocar os centroavantes, troco quando (o jogador) está mais consolidado e já demonstrou muito, que tem muita energia e muita personalidade, como o Calleri. E falei para o André que estava muito contente com ele, jogando com muita energia. Se entra cinco minutos ou um tempo, ou se joga na direita ou na esquerda - disse o técnico.

O próximo compromisso do São Paulo será após a Data Fifa. No dia 20 de novembro, o Tricolor entra em campo contra o RB Bragantino fora de casa e tentará encostar ainda mais no G4 do Brasileirão.