Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 19:36 • Belo Horizonte (MG)

Bruno Henrique afirmou ser inocente de todas as acusações que foram feitas em relação a um suposto envolvimento em esquema de manipulação de apostas. Após a conquista do pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, neste domingo (10), o atacante rubro-negro pediu que a justiça seja feita.

- Recebi (a notícia da acusação) de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi. Mas acredito na justiça lá de cima. Deus sempre esteve comigo. Minha vida e a minha trajetória, desde que comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso, junto com meus advogados, empresários e pessoas que estão nessa batalha comigo. Peço que a justiça seja feita. Separar o fora de campo de dentro de campo. Como falei agora, tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente. Porque da forma que foi não é fácil. Sempre tive uma vida difícil. Nunca foi fácil para mim. Cheguei com muita humildade e respeitando todo mundo e assim vai ser daqui para frente até quando eu parar de jogar. Só tenho que agradecer a Deus pela minha vida e da minha família. Estou muito feliz pelo título - comentou Bruno Henrique ao ser questionado sobre o caso no SporTV. Na sequência, cravou a inocência:

- Sim (afirma ser inocente).

Bruno Henrique foi alvo de mandado de busca e apreensão, na terça-feira (5), por suspeita de envolvimento em manipulação no jogo entre Flamengo e Santos, disputado no Brasileirão do ano passado. O atacante negou ao clube qualquer envolvimento em esquema de apostas.

Bruno Henrique levantou a quinta taça da Copa do Brasil do Flamengo ao lado de Gerson (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Relembre o caso envolvendo Bruno Henrique, atacante do Flamengo

Bruno Henrique está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Gaeco/MPDFT) por um possível envolvimento em manipulação de apostas. Na terça-feira (5), a Polícia Federal foi à casa do atacante, ao Ninho do Urubu e à sede da Gávea.

Com um mandado de busca e apreensão contra ele, Bruno Henrique precisou entregar documentos e dispositivos móveis, como o celular. O atacante do Flamengo está sendo acusado de ter forçado cartões no confronto com o Santos, realizado no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro.