Alisson se recuperou de uma lesão no joelho e busca retomar titularidade no São Paulo.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 11/11/2024 - 08:30 • São Paulo

O São Paulo terá um longo período preparação até o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Serão sete dias livres de treinamento para o elenco tricolor antes do duelo contra o RB Bragantino, pela 34ª rodada do campeonato nacional. Com reapresentação marcada para esta quarta-feira (13), o elenco terá antes dois dias dedicados à realização de exames clínicos, já visando a temporada 2025.

Em campo, Zubeldía poderá testar na semana de treinos uma peça importante para o elenco, o meia Alisson. O atleta fez sua reestreia após quase quatro meses afastados por lesão. Contra o Furacão, Alisson esteve em campo por 11 minutos e foi elogiado pelo treinador na coletiva pós jogo.

- Feliz por ele. É um jogador diferente e muito importante para todos nós. Além disso, uma pessoa espetacular. Foi uma noite perfeita porque ele pôde entrar e ajudar a equipe a triunfar - declarou.

Alisson teve seu contrato renovado pelo São Paulo até 2027. Foto: Divulgação / São Paulo FC

Pelos poucos minutos jogados, a tendência é que o camisa 25 seja mais uma vez opção no banco. Mas a sua presença no plantel já impacta na forma como Zubeldía pode mexer no time ao longo dos 90 minutos.

No último duelo, Alisson entrou no lugar justamente de Marco Antônio, meia contratado pelo Tricolor para suprir a longa ausência do meia então titular absoluto. Nesta mesma semana, teve seu contrato renovado até o fim de 2027 com o clube.

O técnico argentino também comentou na coletiva do último sábado (9) a escolha por ter, neste momento, um sistema com atletas mais ofensivos. Contra o Furacão, o treinador escalou o meio-campo apenas com Luiz Gustavo de volante marcador, enquanto Marco Antônio atuou com mais liberdad

Como já desempenhou em times como o Grêmio e Cruzeiro, Alisson consegue cumprir esse papel mais central, mas também podendo atuar pelas beiradas, o que lhe dá a oportunidade de voltar a disputar posição com outros nomes.

Indefinição nas laterais do São Paulo

Além da nova peça à disposição no meio, Zubeldía fará uma nova avaliação sobre suas escolha para a lateral-esquerda. Isso porque, contra o Bahia, o treinador optou pelo norte-irlandês Jamal Lewis como titular na posição, mas o atleta não desempenhou tão bem quanto o esperado.

No jogo seguinte, no MorumBis, o lateral ficou no banco. Em seu lugar, o zagueiro canhoto Sabino foi o escolhido, assim como ele já tinha feito em parte do jogo contra o Bahia em Salvador. O treinador explicou que são características diferentes para propósitos diferentes com os adversários.

O lateral Jamal Lewis busca se firmar no São Paulo sob comando de Luis Zubeldía. Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net

- Há dois tipos de lateral. O lateral mais profundo, porque ele se projeta ao ataque e ocupa posição à frente. E tem o lateral que é profundo, mas não tanto nessa parte do físico, e sim na visão de tocar rápido para frente e com passos em profundidade. É ter qualidade para jogar para frente - analisou.

Como exemplo, Zubeldía falou do gol da virada do Tricolor, que teve assistência de Jamal Lewis, que havia acabo de entrar. Para ele, o time precisava de um lateral que tivesse mais profundidade e indicasse mais ofensividade, por isso pensou em Jamal fez a troca.

Além das questões de campo, o argentino ressaltou que viu a necessidade de habituar o norte-irlandês, que ainda não havia jogado no MorumBis.

- Para Jamal é tudo novo. Ele é da Irlanda do Norte e veio jogar no Brasil. Não há nada parecido com nosso futebol (sul-americano), totalmente oposto e até o idioma. Sentia que precisava proteger um pouco e poder ajudar ele. - afirmou na coletiva.