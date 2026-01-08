São Paulo traça plano para o Paulistão e deve ter força máxima

O São Paulo está começando a definir as estratégias para disputar o Campeonato Paulista neste ano. Nesta temporada, o calendário aperta. Em janeiro, praticamente três competições simultâneas acontecem: Copinha, o estadual e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. O Lance! apurou para entender qual deve ser o planejamento do time no Paulistão.

Como o São Paulo vai encarar o Campeonato Paulista?

A reportagem apurou que o São Paulo deve disputar o Campeonato Paulista com força máxima. A escalação não será repetida em todos os jogos, mas a proposta é entrar em campo, sempre que possível, com o que houver de melhor à disposição.

O time, inclusive, pode contar com o retorno de jogadores importantes. Um deles é Jonathan Calleri, que ficou fora por cerca de oito meses após passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior e deve voltar a ser relacionado.

A diretoria trabalha com a ideia de utilizar o time titular ao longo do Estadual. Entre as metas esportivas traçadas para a temporada 2026, o clube estipulou chegar à final do Paulistão, objetivo que já havia sido estabelecido nos dois últimos anos.

Calleri treinando normalmente com o elenco do São Paulo e liberado para jogar. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

E os jogadores da base?

No Campeonato Paulista do ano passado, a estratégia do São Paulo foi diferente. Em meio à pré-temporada realizada nos Estados Unidos para a disputa da FC Series, a estreia no Estadual aconteceu com um elenco inteiramente formado por jogadores da base.

Com a Copa São Paulo de Futebol Júnior em andamento e o Tricolor já classificado para a próxima fase, o Lance! apurou que a utilização de atletas mais jovens segue no radar em situações pontuais. Entre os inscritos na competição de base, nomes como Paulinho já despertaram a atenção de Hernán Crespo.

O lateral-esquerdo Nícolas Bosshardt, que atuou na estreia, é outro exemplo. A tendência é que ele seja integrado ao elenco profissional no início da temporada, o que reforça a ideia de que a estratégia será definida jogo a jogo.

Outro caso que chama atenção é o de Lucca. A intenção do clube é que o jogador esteja mais à disposição do time profissional do que da base neste começo de ano. Em situações específicas, como decisões do Sub-20, ele poderá ser utilizado, mas internamente já é tratado como atleta do elenco principal.

