São Paulo traça plano para o Paulistão e deve ter força máxima

Tricolor estreia contra o Mirassol no domingo, 11

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
04:10
imagem cameraSão Paulo definiu algumas estratégias para a estreia do Paulista (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
O São Paulo está começando a definir as estratégias para disputar o Campeonato Paulista neste ano. Nesta temporada, o calendário aperta. Em janeiro, praticamente três competições simultâneas acontecem: Copinha, o estadual e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. O Lance! apurou para entender qual deve ser o planejamento do time no Paulistão.

Como o São Paulo vai encarar o Campeonato Paulista?

A reportagem apurou que o São Paulo deve disputar o Campeonato Paulista com força máxima. A escalação não será repetida em todos os jogos, mas a proposta é entrar em campo, sempre que possível, com o que houver de melhor à disposição.

O time, inclusive, pode contar com o retorno de jogadores importantes. Um deles é Jonathan Calleri, que ficou fora por cerca de oito meses após passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior e deve voltar a ser relacionado.

A diretoria trabalha com a ideia de utilizar o time titular ao longo do Estadual. Entre as metas esportivas traçadas para a temporada 2026, o clube estipulou chegar à final do Paulistão, objetivo que já havia sido estabelecido nos dois últimos anos.

Alan Franco e Calleri durante treinamento do São Paulo.
Calleri treinando normalmente com o elenco do São Paulo e liberado para jogar. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

E os jogadores da base?

No Campeonato Paulista do ano passado, a estratégia do São Paulo foi diferente. Em meio à pré-temporada realizada nos Estados Unidos para a disputa da FC Series, a estreia no Estadual aconteceu com um elenco inteiramente formado por jogadores da base.

Com a Copa São Paulo de Futebol Júnior em andamento e o Tricolor já classificado para a próxima fase, o Lance! apurou que a utilização de atletas mais jovens segue no radar em situações pontuais. Entre os inscritos na competição de base, nomes como Paulinho já despertaram a atenção de Hernán Crespo.

O lateral-esquerdo Nícolas Bosshardt, que atuou na estreia, é outro exemplo. A tendência é que ele seja integrado ao elenco profissional no início da temporada, o que reforça a ideia de que a estratégia será definida jogo a jogo.

Outro caso que chama atenção é o de Lucca. A intenção do clube é que o jogador esteja mais à disposição do time profissional do que da base neste começo de ano. Em situações específicas, como decisões do Sub-20, ele poderá ser utilizado, mas internamente já é tratado como atleta do elenco principal.

Jogos e adversários do São Paulo no Paulistão

    1.
  1. Rodada 1 – 11/01 (domingo), 20h30
    Mirassol x São Paulo, no Estádio Campos Maia
    Onde assistir: HBO Max
    2. 2.
  2. Rodada 2 – 15/01 (quinta-feira), 21h45
    São Paulo x São Bernardo, no Morumbis
    Onde assistir: TNT e HBO Max
    3. 3.
  3. Rodada 3 – 18/01 (domingo), 16h
    Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
    Onde assistir: HBO Max
    4. 4.
  4. Rodada 4 – 21/01 (quarta-feira), 19h30
    São Paulo x Portuguesa, no Morumbis
    Onde assistir: HBO Max
    5. 5.
  5. Rodada 5 – 24/01 (sábado), 18h30
    Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque
    Onde assistir: TNT e HBO Max
    6. 6.
  6. Rodada 6 – 31/01 (sábado), 20h30
    São Paulo x Santos, no Morumbis
    Onde assistir: HBO Max
    7. 7.
  7. Rodada 7 – 07/02 (sábado), 20h30
    São Paulo x Primavera, no Morumbis
    Onde assistir: HBO Max
    8. 8.
  8. Rodada 8 – 15/02 (domingo), 20h30
    Ponte Preta x São Paulo, no Moisés Lucarelli
    Onde assistir: TNT e HBO Max

