imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Jogo de ida terminou empatado sem gols

imagem cameraTimes jogam no Morumbis (Foto: Arte/Lance!)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
21:30
O São Paulo enfrenta o Atlético Nacional nesta terça-feira, dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília) no estádio do Morumbis. A transmissão será exclusiva do Paramount +, plataforma de streaming. Clique aqui para assinar o Paramount+.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invictos. No jogo de ida, que aconteceu na Colômbia, as equipes empataram por 0 a 0. Ou seja, no momento, o time de Crespo precisaria de apenas um gol para se classificar sem sufoco. Se o empate for mantido, a decisão irá para as penalidades.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No último jogo, a equipe colombiana empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Atletico Nacional-escudo-onde-assistir
ATL
LIBERTADORES
VOLTA - OITAVAS DE FINAL
Data e Hora
Terça-feira, dia 18 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Maximiliano Ramirez
Assistentes
Cristian Navarro e Pablo González
Var
Silvio Trucco
Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X ATLÉTICO NACIONAL
VOLTA - OITAVAS - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Paramount + (streaming)
🧑‍⚖️ Árbitro: Maximiliano Ramirez
🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo González
🏁 VAR: Silvio Trucco

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Marcelo Gandolfi)
Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista.

Atlético Nacional e São Paulo decidem futuro pelas oitavas da Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

