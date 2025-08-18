O São Paulo enfrenta o Atlético Nacional nesta terça-feira, dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília) no estádio do Morumbis. A transmissão será exclusiva do Paramount +, plataforma de streaming. Clique aqui para assinar o Paramount+.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invictos. No jogo de ida, que aconteceu na Colômbia, as equipes empataram por 0 a 0. Ou seja, no momento, o time de Crespo precisaria de apenas um gol para se classificar sem sufoco. Se o empate for mantido, a decisão irá para as penalidades.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No último jogo, a equipe colombiana empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.

Ficha do jogo SAO ATL LIBERTADORES VOLTA - OITAVAS DE FINAL Data e Hora Terça-feira, dia 18 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Morumbis, São Paulo (SP) Árbitro Maximiliano Ramirez Assistentes Cristian Navarro e Pablo González Var Silvio Trucco Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO NACIONAL

VOLTA - OITAVAS - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Transmissão: Paramount + (streaming)

🧑‍⚖️ Árbitro: Maximiliano Ramirez

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo González

🏁 VAR: Silvio Trucco

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Marcelo Gandolfi)

Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista.