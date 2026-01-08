Rodriguinho, do São Paulo, está próximo de acerto com Bragantino

As negociações envolvendo a ida de Rodriguinho ao Red Bull Bragantino estão mais próximas ainda. O Lance! apurou que falta somente a assinatura para que seja concretizada. O meia do São Paulo deve ser transferido em definitivo, com contrato de cinco anos.

No Tricolor Paulista, o jogador tem contrato até o final deste ano. A reportagem apurou que algumas conversas a respeito de uma possível renovação aconteceram, mas não seguiram adiante.

Recentemente, o Botafogo também demonstrou interesse, porém com a ideia de um empréstimo. Diante do vínculo com o São Paulo se encerrando ao fim da temporada, essa alternativa não agradou pensando em um projeto de longo prazo do atleta. Havia o receio de Rodriguinho correr o risco de ficar sem clube ao término do acordo. A partir da metade do ano, o meia também poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.

Nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro, o São Paulo abriu parte do treino no SuperCT para a imprensa, que contou com a presença do jogador. Rodriguinho deve seguir treinando normalmente até sua transferência ser concretizada.

Rodriguinho está de saída no São Paulo (Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Rodriguinho chegou ao São Paulo ainda no Sub-11 e percorreu todas as etapas das categorias de base até alcançar o time profissional.

Na atual temporada, voltou a marcar após três anos, no confronto contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No início do ano, porém, enfrentou problemas físicos no joelho, que o afastaram de algumas partidas do Campeonato Paulista e atrasaram sua sequência e o ganho de minutagem ao longo de 2025.

