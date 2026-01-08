menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Bet anuncia renovação de acordo com o Paulistão e fará ações especiais nos clássicos

Marca também participará da premiação de gol mais bonito da edição ao fim da competição

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
11:20
Neste ano, Corinthians e Palmeiras fizeram a final (Foto: Diego Soares/Ag Paulistão)
imagem cameraBetano fará ações especiais nos clássicos do Paulistão. (Foto: Diego Soares/Ag Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A casa de apostas Betano, patrocinadora máster de competições como o Brasileirão e a Copa Do Brasil, renovou seu contrato de patrocínio com o Campeonato Paulista e promoverá ações em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF) na edição 2026 do torneio. O acordo da bet com a federação prevê ações especiais nos clássicos e entrega de prêmio para o gol mais bonito da competição.

continua após a publicidade

Neste ano, o Paulistão é apresentado pelas Casas Bahia, marca que faz sua estreia no mercado esportivo como máster do estadual. A Betano vinculará sua marca com a competição através do patrocínio de placas de publicidade nos jogos e tem o foco nos clássicos disputados na primeira fase do torneio, que terá uma ação exclusiva por jogo no primeiro gol de cada partida.

Isso porque a bola do primeiro gol de cada clássico será autografada pelo autor do tento e será usada outras ações especiais da Betano. Ao fim do torneio, a disputa de gol mais bonito do Paulistão terá o apoio da casa de apostas, que estampará o troféu da categoria na premiação.

continua após a publicidade

Em 2025, Neymar foi o dono do troféu, também patrocinado pela bet na época. O camisa 10 do Santos levou o prêmio após um gol olímpico marcado contra a Inter de Limeira, anotado na última rodada da fase de grupos do campeonato. Dessa vez, o Paulistão alterou o formato de disputa, que terá pontos corridos e mata-mata, e os clássicos dos quatro grandes do estado foram mantidos.

Para Fabio Ritter, gerente sênior de ativações de patrocínio da Betano, a renovação do vínculo com o Campeonato Paulista é um passo estratégico da Betano no mercado esportivo, por mais que já ocupe espaço privilegiado no meio com os patrocínios dos dois principais campeonatos nacionais.

continua após a publicidade

- Renovar a parceria com o Campeonato Paulista é um passo estratégico fundamental para a Betano. Nossa intenção é ir além do patrocínio tradicional, entregando experiências que valorizam o talento e a história centenária do torneio. A presença de seis clubes do Brasileirão Betano no Paulistão evidencia a força e a competitividade do torneio. Para a marca, esses grandes jogos representam a oportunidade de estar ao lado do torcedor em momentos especiais, tornando a experiência da competição ainda mais envolvente - afirma o executivo da marca.

Veja os clássicos do Paulistão com ações da Betano

  • Rodada 2: Palmeiras x Santos – 14/1 (quarta-feira)
  • Rodada 3: Corinthians x São Paulo – 18/1 (domingo)
  • Rodada 4: Santos x Corinthians – 22/1 (quinta-feira)
  • Rodada 5: Palmeiras x São Paulo – 24/1 (sábado)
  • Rodada 6: São Paulo x Santos – 31/1 (sábado)
  • Rodada 7: Corinthians x Palmeiras – 8/2 (domingo)
Neymar recebeu o prêmio de gol mais bonito do Paulistão 2025
Neymar recebeu o prêmio de gol mais bonito do Paulistão 2025. (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias