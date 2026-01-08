Bet anuncia renovação de acordo com o Paulistão e fará ações especiais nos clássicos

A casa de apostas Betano, patrocinadora máster de competições como o Brasileirão e a Copa Do Brasil, renovou seu contrato de patrocínio com o Campeonato Paulista e promoverá ações em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF) na edição 2026 do torneio. O acordo da bet com a federação prevê ações especiais nos clássicos e entrega de prêmio para o gol mais bonito da competição.

Neste ano, o Paulistão é apresentado pelas Casas Bahia, marca que faz sua estreia no mercado esportivo como máster do estadual. A Betano vinculará sua marca com a competição através do patrocínio de placas de publicidade nos jogos e tem o foco nos clássicos disputados na primeira fase do torneio, que terá uma ação exclusiva por jogo no primeiro gol de cada partida.

Isso porque a bola do primeiro gol de cada clássico será autografada pelo autor do tento e será usada outras ações especiais da Betano. Ao fim do torneio, a disputa de gol mais bonito do Paulistão terá o apoio da casa de apostas, que estampará o troféu da categoria na premiação.

Em 2025, Neymar foi o dono do troféu, também patrocinado pela bet na época. O camisa 10 do Santos levou o prêmio após um gol olímpico marcado contra a Inter de Limeira, anotado na última rodada da fase de grupos do campeonato. Dessa vez, o Paulistão alterou o formato de disputa, que terá pontos corridos e mata-mata, e os clássicos dos quatro grandes do estado foram mantidos.

Para Fabio Ritter, gerente sênior de ativações de patrocínio da Betano, a renovação do vínculo com o Campeonato Paulista é um passo estratégico da Betano no mercado esportivo, por mais que já ocupe espaço privilegiado no meio com os patrocínios dos dois principais campeonatos nacionais.

- Renovar a parceria com o Campeonato Paulista é um passo estratégico fundamental para a Betano. Nossa intenção é ir além do patrocínio tradicional, entregando experiências que valorizam o talento e a história centenária do torneio. A presença de seis clubes do Brasileirão Betano no Paulistão evidencia a força e a competitividade do torneio. Para a marca, esses grandes jogos representam a oportunidade de estar ao lado do torcedor em momentos especiais, tornando a experiência da competição ainda mais envolvente - afirma o executivo da marca.

Veja os clássicos do Paulistão com ações da Betano

Rodada 2: Palmeiras x Santos – 14/1 (quarta-feira)

Rodada 3: Corinthians x São Paulo – 18/1 (domingo)

Rodada 4: Santos x Corinthians – 22/1 (quinta-feira)

Rodada 5: Palmeiras x São Paulo – 24/1 (sábado)

Rodada 6: São Paulo x Santos – 31/1 (sábado)

Rodada 7: Corinthians x Palmeiras – 8/2 (domingo)