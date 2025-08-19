menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Com decisão da Libertadores à vista, pênaltis ganham atenção no São Paulo

Tricolor pode decidir futuro na Libertadores nos pênaltis

André Silva, do São Paulo, em ação no jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional
imagem cameraSão Paulo e Atlético Nacional empataram sem gols no jogo de ida (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
08:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo empatou sem gols com o Atlético Nacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, disputado na Colômbia. A decisão da vaga acontece nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

Se houver novo empate, a classificação será definida nos pênaltis, cenário que desperta atenção no Tricolor. O time já foi eliminado dessa forma em 2025, diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando desperdiçou três cobranças mesmo com Jandrei defendendo a meta. Além disso, os números não são dos melhores.

O aproveitamento em penalidades tem sido um ponto frágil da equipe na temporada. Considerando apenas as cobranças durante os jogos, o retrospecto é de nove tentativas e apenas três acertos.

continua após a publicidade

Outro fator que pesa é a ausência de um cobrador definido. Contra o Furacão, Sabino, Gonzalo Tapia e até o goleiro Jandrei foram escolhidos.

Ao longo do ano, Calleri, André Silva, Luciano e Ferreirinha também assumiram a função. Entre todos, somente André Silva, com dois gols, e Luciano, com um, conseguiram converter.

Desde a saída de Reinaldo, hoje no Mirassol, o São Paulo não encontrou um substituto natural para a função de batedor oficial. Entre 2017 e 2022, o lateral assumiu a responsabilidade, com 19 conversões e apenas uma falha, em 2019, contra o Goiás.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A preparação para o duelo decisivo começou no domingo e foi concluída na segunda-feira, com atividades voltadas para enfrentamentos e simulações de jogo, incluindo situações que podem envolver uma eventual disputa de pênaltis.

(Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Veja o desempenho do São Paulo em pênaltis neste ano

  • André Silva x Portuguesa ⚽️
  • Calleri x Sport ❌
  • Ferreirinha x Fortaleza ❌
  • André Silva x Grêmio ⚽️
  • Luciano x Bahia ⚽️
  • Luciano x Fluminense ❌
  • Sabino x Athletico ❌
  • Tapia x Athletico ❌
  • Jandrei x Athletico ❌

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias