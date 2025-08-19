Com decisão da Libertadores à vista, pênaltis ganham atenção no São Paulo

O São Paulo empatou sem gols com o Atlético Nacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, disputado na Colômbia. A decisão da vaga acontece nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Se houver novo empate, a classificação será definida nos pênaltis, cenário que desperta atenção no Tricolor. O time já foi eliminado dessa forma em 2025, diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando desperdiçou três cobranças mesmo com Jandrei defendendo a meta. Além disso, os números não são dos melhores.

O aproveitamento em penalidades tem sido um ponto frágil da equipe na temporada. Considerando apenas as cobranças durante os jogos, o retrospecto é de nove tentativas e apenas três acertos.

Outro fator que pesa é a ausência de um cobrador definido. Contra o Furacão, Sabino, Gonzalo Tapia e até o goleiro Jandrei foram escolhidos.

Ao longo do ano, Calleri, André Silva, Luciano e Ferreirinha também assumiram a função. Entre todos, somente André Silva, com dois gols, e Luciano, com um, conseguiram converter.

Desde a saída de Reinaldo, hoje no Mirassol, o São Paulo não encontrou um substituto natural para a função de batedor oficial. Entre 2017 e 2022, o lateral assumiu a responsabilidade, com 19 conversões e apenas uma falha, em 2019, contra o Goiás.

A preparação para o duelo decisivo começou no domingo e foi concluída na segunda-feira, com atividades voltadas para enfrentamentos e simulações de jogo, incluindo situações que podem envolver uma eventual disputa de pênaltis.

(Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Veja o desempenho do São Paulo em pênaltis neste ano