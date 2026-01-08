São Paulo: grupo político de Belmonte deve votar a favor de impeachment de Casares

Faltando uma semana para a votação do Conselho Deliberativo do São Paulo a respeito do impeachment de Julio Casares, grupos políticos do clube estão começando a se movimentar. O Lance! apurou que alguns deles estão deixando a Coalizão, que corresponde a união política que apoia o atual mandatário.

Inclusive, o "Legião Tricolor", que é coordenado pelo ex-diretor de futebol Carlos Belmonte. A reportagem confirmou que o grupo se reuniu na quarta-feira (7) e optou pela decisão. Ao que tudo indica, nas eleições, os membros devem votar a favor da destituição de Casares. Vale destacar que esta votação é anônima.

Segundo antecipado pelo jornalista Gabriel Sá e confirmado pela reportagem, outros grupos políticos também optaram por deixar a Coalizão. Além do Legião, Vanguarda Tricolor, Sempre Tricolor e Participação também. Somando, são 125 conselheiros presentes.

Dois grupos seguem em apoio a Casares ainda: MSP (Movimento São Paulo FC), que tem Dedé como líder, diretor do social, e Força Tricolor, que conta com Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo.

Belmonte deixou o cargo de diretor de futebol no ano passado (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Conselho Deliberativo do São Paulo marca data para votar impeachment de Casares

O Conselho Deliberativo do São Paulo fará a votação do impeachment de Julio Casares no dia 14 de janeiro, na próxima quarta-feira, às 18h30 (de Brasília). O Lance! apurou que até então a votação está marcada para acontecer de forma presencial, mas há um movimento entre os conselheiros para que aconteça online, conforme previsto no Regimento Interno do time.

Como se trata de uma votação de punição, os votos são secretos. Ao todo, 255 conselheiros participam. Caso 2/3 votem a favor do impeachment, Casares é afastado do cargo de presidente do São Paulo. Do contrário, o caso é arquivado.

Passada esta etapa, a votação acontecerá entre os sócios do Tricolor. Nesta etapa, Casares fica afastado do cargo. Se a maioria dos sócios for a favor da destituição do presidente, ele é retirado de forma definitiva. A data foi definida na noite desta terça-feira (6), após uma reunião do Conselho Consultivo.