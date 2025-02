São Paulo encara Mirassol no Paulista em novo teste do quarteto ofensivo

O São Paulo volta ao MorumBis na noite desta quarta-feira para encarar o Mirassol em seu sexto compromisso pelo Campeonato Paulista. Depois de dois jogos fora e uma derrota para o Santos na última rodada, o Tricolor terá o apoio da torcida para reencontrar os três pontos e, mais uma vez, o quarteto ofensivo será testado em campo por Luis Zubeldía.

Pelas projeções do treinador, a ideia é que o São Paulo faça um rodízio no elenco a cada uma ou duas partidas do estadual. Depois de usar o time reserva contra a Portuguesa e o titular contra o Santos, o onze ideal do treinador argentino deve voltar a campo nesta noite, principalmente por ter pela frente um adversário que vai exigir atenção e dedicação da equipe.

Lucas e Oscar comemoram juntos gol pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O Mirassol tem a segunda melhor campanha do Paulistão até aqui, com três pontos a menos que o Corinthians, mas com um jogo a menos disputado. Ou seja, o duelo contra o São Paulo significa uma oportunidade do Leão Caipira assumir a liderança geral do estadual e do seu grupo também, que tem justamente o Timão como principal adversário.

Se vencer, chega aos mesmo 18 pontos e passa no critério de saldo de gols. Depois, torce por um tropeço do Corinthians diante do rival Palmeiras, no Dérbi que acontece na noite de quinta-feira no Allianz Parque.

O São Paulo lidera o Grupo B com dez pontos em cinco jogos, já que tem uma partida a menos. O confronto de logo mais será o início de uma maratona de quatro jogos em nove dias e que colocará em prova o físico dos atletas são-paulinos neste começo de ano. Depois do Mirassol, o Tricolor enfrenta o RB Bragantino fora, seguido de Inter de Limeira, no jogo atrasado, e o Velo Clube. Esses dois últimos jogos serão em Brasília.

Contra a Portuguesa, o São Paulo usou um time misto no Pacaembu. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Teste para o quarteto ofensivo

Mesmo com a necessidade do rodízio de elenco, Zubeldia deve levar a campo seu quarteto ofensivo. O desempenho contra o Santos não foi de grande destaque, mas o treinador, ainda assim, viu boa atuação de Lucas, Oscar, Luciano e Calleri e afirmou que o time buscou associações entre si, mas parou na forte defesa santista.

O rival do interior tem boas números tanto para defender quanto para atacar. O time de Eduardo Barroca tem a terceira melhor defesa, com seis gols sofridos, e o melhor ataque do Paulistão, com 15 gols marcados.

Isso vai exigir do quarteto uma maior assertividade na parte ofensiva do jogo, buscando finalizar para levar perigo e gerar associações no campo com constância, mas também pede atenção aos quatro, que precisarão recompor os espaços quando o São Paulo não tiver a bola. Diante do Santos, Tiquinho Soares encontrou espaços pelo meio para fazer pivô e Soteldo fez boas arrancadas pelo meio, situações que precisam ser corrigidas para o jogo desta noite.

Números do Mirassol são positivos

E a boa fase do Mirassol não é um acaso, mas sim a continuidade de um projeto bem feito que, apesar da saída do técnico Mozart na virada do ano após conquistar o acesso à Série A, tem se encontrado sob o comando de Barroca, contratado para substituí-lo. No Paulistão, só há uma derrota, a estreia contra o Santos na Vila Belmiro.

O Leão Caipira tem bom aproveitamento desde o começo da Série B do ano passado. Neste recorte, são 44 jogos com 24 vitórias, dez empates e dez derrotas, o que dá um aproveitamento de 62%. Além disso, marcou 57 gols e sofreu 32. Também gerou neste período 57 grandes chances criadas, o que dá uma média de 1,2 a cada jogo.

Mirassol vive boa fase no começo do Campeonato Paulista. (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

O momento da equipe mostra que é, sem dúvidas, a melhor versão do Mirassol para enfrentar o São Paulo na história do confronto. Até aqui, são 14 duelos entre os dois, com nove vitórias tricolores, quatro empates e apenas uma vitória do Mirassol.

Com o time reforçado e em boa fase, o clube esperar um duelo equilibrado e, quem sabe, poder vencer o rival e beliscar uma liderança no grupo e geral do Campeonato Paulista.