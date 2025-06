Campanha do São Paulo acende sinal de alerta no Brasileirão 2025

A campanha do São Paulo nesta temporada está acendendo um alerta no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Vasco, por 3 a 1, em jogo que marcou o último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Tricolor assumiu a 14ª posição da tabela e tem uma grande preocupação pensando nos próximos passos.

Nestas doze rodadas de Brasileirão até então, venceu apenas duas vezes. No mais, foram seis empates e quatro derrotas. Estes números preocupam. O primeiro semestre do São Paulo apresentou um desempenho muito inferior ao que foi visto, por exemplo, na temporada passada. E isso como um todo.

Neste ano, somando todas as competições, foram 34 jogos. Destes, 14 vitórias, oito derrotas e doze empates. Em 2024, encerrou os primeiros seis meses do ano com dez empates, sete derrotas e 18 vitórias.

O desempenho no Morumbis é outro sinal de atenção. Neste ano, em 18 jogos disputados em casa, o São Paulo venceu apenas oito. Após o jogo contra o Vasco, Zubeldía tentou explicar o porquê do desempenho em casa estar tão abaixo.

- Não sei te dizer. Sinto que não jogamos bem, principalmente aqui. Não estamos jogando bem. No ano anterior, jogamos muito bem e esse ano não estamos indo bem. A responsabilidade é minha e dos jogadores. Não jogamos um bom futebol. Na Copa Libertadores, os adversários são de menor nível, entre aspas, mas no Brasileirão pagamos caro pelas qualidades dos times. Estão nos superando no futebol, na organização, em coisas pontuais do jogo. Estou convencido que, com todo o plantel, vamos reordenar e corrigir a situação no Brasileirão. Hoje nada justifica nosso rendimento. Sou o culpado - disse o treinador, em entrevista coletiva.

Luis Zubeldia, técnico do São Paulo, tentou explicar queda do desempenho no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo tem pausa para se organizar

O São Paulo terá um intervalo de um mês até retornar aos gramados nesta temporada. O próximo compromisso está marcado para o dia 13 de julho, quando enfrentará o Flamengo no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco tricolor entra em recesso até 26 de junho. A pausa acontece em um momento delicado, com pressão da torcida devido ao desempenho recente. A equipe ocupa a 14ª posição na tabela, com 12 pontos, em situação próxima da zona de rebaixamento.

O Lance! apurou que a previsão inicial é que os treinos retornem no CT da Barra Funda. Até o momento, não há confirmação sobre a realização de jogos-treino durante a preparação, mas é algo que o São Paulo estuda fazer e vê como viável.

Zubeldía pressionado? Entenda a situação do técnico do São Paulo

A meta principal será reequilibrar a equipe e retomar o fôlego na disputa do Brasileirão, competição na qual o São Paulo busca escapar de uma zona perigosa na classificação.