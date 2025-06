O destaque da agenda do São Paulo neste domingo, dia 15 de junho, será totalmente voltada para as categorias de base. Tanto no feminino quanto no masculino, as Crias de Cotia tem obrigações durante o dia.

Agenda

O time masculino do São Paulo tem a agenda vaga neste domingo (15). A equipe está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

Desta forma, sem movimentações por enquanto.

Cotia tem dia movimentado

Pela manhã, os times Sub-13 e Sub-14 enfrentam o Oeste no CT Vila Porto, em Barueri (SP), com início marcado para 9h e 10h40, respectivamente. As Crias de Cotia disputam o Campeonato Paulista e ocupam a liderança de seus grupos: o Sub-13 soma 16 pontos, enquanto o Sub-14 tem 11. Na rodada anterior, contra o SKA Brasil, o Sub-13 saiu vitorioso por 2 a 1, já o Sub-14 foi derrotado pelo mesmo placar.

Durante a tarde, é a vez do Sub-11 e do Sub-12 entrarem em campo, desta vez fora de casa, contra o São Bernardo FC. As partidas acontecem às 14h (Sub-11) e 15h30 (Sub-12), no estádio Rubro Negro, em Itatiba.

As equipes estão invictas na competição e lideram seus respectivos grupos: o Sub-11 acumula 8 pontos e o Sub-12, 7. Na última rodada, os times golearam o Valinhos FC: o Sub-11 venceu por 10 a 1 e o Sub-12 por 8 a 0.

Quanto ao Sub-20, o elenco folga durante o final de semana inteiro.

Base feminina Sub-15 também joga

As Soberanas das categorias de base também jogam neste domingo. A equipe feminina Sub-15 do São Paulo enfrenta o Santo André, às 16h, no Complexo Social do Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A entrada é gratuita.

Sub-15 feminino terá jogo com entrada gratuita (Foto: Dhavid Normando / Fotojump)

