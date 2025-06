São Paulo ainda tem incógnita com futuro de Igor Vinícius

O São Paulo ainda lida com uma incógnita no que diz respeito ao futuro de Igor Vinícius. O Lance! apurou que o jogador não está mais nos planos do Tricolor, mas ainda não há uma certeza quanto ao caminho que o lateral deve seguir.

Um dos interessados na contratação do atleta era o rival Corinthians, que monitorava a situação do atacante, mas ao que tudo indica, as conversas estariam mais frias.

O L! confirmou que o staff do atleta recebeu sondagens de outros clubes, como Vasco e Fortaleza, além de um leve interesse do Santos.

No momento, nesta "corrida", o Fortaleza seria apontado como o que estaria com as conversas mais quentes, mas a reportagem confirmou que nenhuma proposta oficial chegou até o momento.

No final do mês, Igor Vinícius fica livre no mercado para assinar com outra equipe. É certo que, no momento, o São Paulo não teria interesse em mantê-lo. Com contrato até o final do ano, não foi procurando em momento nenhum pensando em renovação.

Igor Vinícius tem um dos contratos mais longos do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia, sem prazo de retorno.