O elenco profissional masculino do São Paulo está oficialmente de folga neste sábado, 14 de junho. Os jogadores foram liberados na sexta-feira (13) para o início do recesso durante a pausa do Campeonato Brasileiro, motivada pela realização do Mundial de Clubes. A reapresentação no CT da Barra Funda está prevista para o dia 26 de junho.

Agenda

O elenco do time masculino não tem nenhuma obrigação neste sábado, dia 14 de junho. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

Apesar da folga do time principal, outras categorias do clube seguem com compromissos neste sábado.

Jogos do time feminino no dia 14/06

O time feminino, por sua vez, tem um importante compromisso. A equipe enfrenta o Juventude pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rola no Alfredo Jaconi, às 14h (de Brasília), em Caxias do Sul, e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

O São Paulo está na terceira colocação, com apenas um ponto atrás do Corinthians, vice-líder do Brasileirão Feminino. O jogo é essencial para as Soberanas encostarem na liderança.

São Paulo feminino vive boa fase no Brasileirão (Foto: Aline Fiuza / São Paulo FC)

Jogos das Crias de Cotia no dia 14/06:

As categorias Sub-15 e Sub-17 também têm compromissos neste sábado. Pelo Paulista Sub-15, as Crias de Cotia enfrentam o Clube Vital Academia, às 9h (de Brasília), em Ibiúna. Pelo Sub-17, também pelo estadual, joga contra o mesmo time, mas às 11h. Os jogos valem pela nona rodada e não contam com transmissão.

Sub-17 do São Paulo joga em Ibiúna neste sábado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Eventos no Social

A partir das 14h, o Mezanino Quintal SP receberá uma simultânea de xadrez com o mestre Adriano Caldeira, aberta aos associados.

