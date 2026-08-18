São Paulo decide futuro na Sul-Americana em um dos jogos mais importantes do ano Jogo desta noite, no Morumbis, definirá os rumos do Tricolor na temporada

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É tudo ou nada. A noite desta terça-feira (18) colocará em jogo a temporada de 2026 do São Paulo. Isso porque será preciso vencer o Bolívar, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, para conquistar a vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Uma derrota custará a eliminação e mais um ano do clube para ser esquecido.

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A fase está complicada. O técnico Dorival Jr. não consegue encontrar o caminho das vitórias com o time, que venceu apenas um nos últimos 15 jogos disputados. O ataque não funcionou nos últimos três jogos, ainda que as peças tenham sido trocadas no decorrer das partidas. Agora, no entanto, tudo precisará funciona para o São Paulo manter vivo o sonho de um título nesta temporada.

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Como o primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1, a classificação ficou em aberto para o jogo de volta, na capital paulista. Caso haja um novo empate na casa tricolor, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.

- Eu acho que a gente tem que ser mais focado, mais atento, com psicológico mais forte. A gente vem tomando muitos gols, como no início do segundo tempo quando a gente volta do intervalo... Então acho que a gente tem que ligar esses pontos de alerta para que a gente melhore - disse Pablo Maia, no final de semana, após empate por 1 a 1 com o Coritiba pelo Brasileirão.

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O vencedor do confronto irá enfrentar quem passar do duelo entre Boca Juniors-ARG e Deportivo Recoleta-PAR. O time argentino venceu o jogo de ida, na La Bombonera, por 3 a 1, e tem uma boa vantagem em busca da classificação.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri.

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