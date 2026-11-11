Logo do Lance! branca com exclamação amarela

São Paulo tem amistoso contra o Noroeste cancelado; saiba o motivo

Partida contra o Noroeste estava marcada para sexta-feira, em Bauru; decisão foi tomada pela empresa organizadora após alerta meteorológico

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/11/2026 14:41
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do São Paulo comemoram gol
(Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

O São Paulo não disputará mais o amistoso contra o Noroeste, que estava marcado para esta sexta-feira (13), em Bauru, no interior paulista. A partida foi cancelada pela AEC Participações, empresa responsável pela organização do evento, após alertas meteorológicos para a região.

➡️Massis sugere que próximo presidente mantenha trio no São Paulo

A decisão foi tomada com base em um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontou possibilidade de tempestades, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo nos próximos dias. Segundo a organizadora, a medida busca preservar a segurança de torcedores, atletas e demais envolvidos na realização do confronto.

continua após a publicidade

São Paulo e Noroeste não participaram da decisão. Os clubes seriam apenas os times envolvidos na partida, enquanto a organização ficou sob responsabilidade da AEC. Os torcedores que já compraram ingressos terão direito ao reembolso integral dos valores.

➡️Dorival e São Paulo: três passagens, três contextos e uma nova missão

O amistoso seria o primeiro jogo do Tricolor durante uma Data Fifa na temporada. A equipe aproveitaria a pausa do Campeonato Brasileiro, competição que volta a disputar só no dia 19, contra o Fluminense,para manter o ritmo de competição e dar oportunidades a jogadores que buscam espaço no elenco.

continua após a publicidade

São Paulo deixa de receber R$ 1,5 milhão

Além da mudança no planejamento esportivo, o cancelamento também representa um impacto financeiro para o São Paulo. O clube receberia cerca de R$ 1,5 milhão pela participação no evento, valor que seria pago pela empresa organizadora e incluiria os custos com passagens e hospedagem.

Inicialmente, o Tricolor chegou a negociar a realização de um amistoso contra o Uberlândia, mas as conversas não avançaram.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tudo sobre
Sugerida para você!
Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior

São Paulo

Massis sugere que próximo presidente mantenha trio no São Paulo

Há 25 minutos
Meio-campista teve passagem pelo Timão em 2011 e pelo Tricolor em 2017 (Foto: Jales Valquer/FramePhoto/Folhapress)

Fora de Campo

Ex-São Paulo e Corinthians sofre golpe de mais de R$ 30 milhões

Há 1 hora
Adversários de São Paulo e Santos no Paulistão de 2027 já estão definidos (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Fora de Campo

Jornalistas disparam sobre São Paulo e Santos no Paulistão: 'Roubada'

Há 2 horas
Sorteio do Paulistão 2027: mãos segurando bola branca acima de globo de sorteio com bolas brancas.

Futebol Nacional

Paulistão 2027: veja os jogos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Há 3 horas
Dorival Jr., técnico do São Paulo

São Paulo

Dorival e São Paulo: três passagens, três contextos e uma nova missão

Há 8 horas
Elenco do São Paulo reunido

São Paulo

Conheça os adversários do São Paulo na primeira fase do Paulistão 2027

Há 19 horas