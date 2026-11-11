O São Paulo não disputará mais o amistoso contra o Noroeste, que estava marcado para esta sexta-feira (13), em Bauru, no interior paulista. A partida foi cancelada pela AEC Participações, empresa responsável pela organização do evento, após alertas meteorológicos para a região.

➡️Massis sugere que próximo presidente mantenha trio no São Paulo

A decisão foi tomada com base em um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontou possibilidade de tempestades, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo nos próximos dias. Segundo a organizadora, a medida busca preservar a segurança de torcedores, atletas e demais envolvidos na realização do confronto.

continua após a publicidade

São Paulo e Noroeste não participaram da decisão. Os clubes seriam apenas os times envolvidos na partida, enquanto a organização ficou sob responsabilidade da AEC. Os torcedores que já compraram ingressos terão direito ao reembolso integral dos valores.

➡️Dorival e São Paulo: três passagens, três contextos e uma nova missão

O amistoso seria o primeiro jogo do Tricolor durante uma Data Fifa na temporada. A equipe aproveitaria a pausa do Campeonato Brasileiro, competição que volta a disputar só no dia 19, contra o Fluminense,para manter o ritmo de competição e dar oportunidades a jogadores que buscam espaço no elenco.

continua após a publicidade

São Paulo deixa de receber R$ 1,5 milhão

Além da mudança no planejamento esportivo, o cancelamento também representa um impacto financeiro para o São Paulo. O clube receberia cerca de R$ 1,5 milhão pela participação no evento, valor que seria pago pela empresa organizadora e incluiria os custos com passagens e hospedagem.

Inicialmente, o Tricolor chegou a negociar a realização de um amistoso contra o Uberlândia, mas as conversas não avançaram.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo