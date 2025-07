Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 16/07/2025

O São Paulo joga nesta quarta-feira, dia 16 de junho. O Tricolor viaja até Bragança Paulista para disputar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O São Paulo joga nesta quarta-feira às 21h30 (de Brasília) contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

O São Paulo vem de uma derrota para o Flamengo na última rodada do Nacional e deve ter o mesmo elenco para o duelo contra o RB Bragantino. As ausências devem ficar por conta de Lucas Ferreira, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Calleri, que estão em recuperação no departamento médico tricolor. Ryan Francisco passa a integrar o DM também, com uma ruptura no LCA. O jogador deve passar por cirurgia em breve.

São Paulo busca vitória no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Crias de Cotia

Cotia também tem agenda para esta quarta-feira. O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (16), às 15h, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, para encarar o Cruzeiro pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time soma 21 pontos na competição nacional.

Futebol feminino

O elenco profissional ainda não tem atividades marcadas. Com a Data-Fifa e jogadoras convocadas, ainda não estão se apresentando.

A base feminina pode ter compromissos. Nesta quarta-feira (16), a Base Feminina Sub-20 do São Paulo encara o América-MG pela quinta rodada do Brasileirão, às 15h, na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG). A partida será sem público.

Próximos jogos do São Paulo